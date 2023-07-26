Бекхемы разгневали собственных соседей

Дэвид и Виктория Бэхэм. Фото:

Дэвид и Виктория Бекхэмы повздорили с соседями из-за планирования строительства новой дороги у своего дома стоимостью 12 миллионов фунтов. 48-летний бывший футболист и его 49-летняя жена-модельер уже получили разрешение на строительство новой оранжереи и кухни.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новая дорога для Бекхэмов

Дэвид попросил разрешения построить новую 250-метровую подъездную дорогу к их большому дому для отдыха. Однако соседи пошли против планов и подали официальную жалобу, в которой они высмеяли Бекхэмов и обвинили пару в попытке превратить сельскую местность в пригород.

"Меня всегда удивляют те, кто приезжает жить в сельскую местность, а затем хотят привезти пригород, они не удовлетворены жизнью в природной сельской среде, они хотят "большое озеро", не довольствуясь маленьким озером. Они воспроизведут классический английский пейзаж, хорошо, если бы это было так…Капабилит Браун никогда бы не спроектировал сад с такими элементами, как огромное футбольное поле, зрительская трибуна, открытый бассейн и сауна…Классическая английская местность?...Я так не думаю. Я удивлен, что они не подали заявку на установку аттракциона на оставшиеся 2 акра под сад, теперь, когда они расширили свою территорию", — возмутился сосед.

Дэвид попросил разрешения построить новую подъездную дорогу между своим домом и соседней сельскохозяйственной дорогой.

Это второй сосед, выступающий против планов звезд. Его предшественник называл планы Бекхэмов "бессмысленными" и "пустой тратой ресурсов".

Новый скандал возник спустя несколько недель после того, как стало известно, что Дэвид и Виктория планируют построить огромную уличную кухню в своем саду. Супруги потребовали разрешения на отдельное здание, которое будет сделано из стекла.

История конфликтов с соседями

Это не первый случай, когда пара ссорится с соседями по поводу планирования. Раньше Бекхэмы выиграли битву за строительство большого озера с собственным островом на своей территории в Котсуолде.

В декабре 2016 года Бекхэмы купили дом в Грейт-Тью, недалеко от Чиппинг-Нортона, за 6,1 миллиона фунтов стерлингов.

В то время это напоминало строительную площадку, и Дэвид потратил месяцы и миллионы на ремонт. Пара постепенно добавила больше объектов, в том числе футбольное поле, зрительскую трибуну, открытый бассейн и сауну. А также супруги могут похвастаться огромным гаражом для семейного парка ярких автомобилей и мотоциклов. Недавно они добавили на территорию шатер в стиле сафари стоимостью 50 000 фунтов стерлингов.

В прошлом месяце Дэвид предложил поклонникам заглянуть на свою семейную кухню в Instagram, когда он и 12-летняя дочь Харпер поделились кулинарным видео.

Легенда футбола готовил бурито в переоборудованном сарае стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов, который имел каменный пол и деревянные балки. Супруги обновили кухню полностью и выбрали шикарные темно-серые шкафы с золотыми ручками и скрытый холодильник. Завершает эстетику кантри традиционная печь для пиццы с дровами, готовых к тому, чтобы семья приготовила итальянское блюдо. На кухне есть барная стойка, а также большой кожаный диван, идеально подходящий для семейного отдыха у камина. Большая стеклянная дверь выходит на фантастическую лужайку, где Дэвид держит пчел и собирает собственный мед.

Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклином Бекхэмом снялась для Vogue.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдерживаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.