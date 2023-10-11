Як гурт Антитіла врятував життя українського воїна — неймовірна історія

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя у кліпі на пісню "Фортеця Бахмут". Фото: скриншот з YouTube

Український співак і соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів історію, яка трапилася з його колективом у Чикаго. Відомий виконавець згадав одного українського захисника, який допоміг йому зібрати велику суму грошей на допомогу ЗСУ, і показав відео із ним.

Ця історія з’явилася на сторінці гурту "Антитіла" у Facebook.

Читайте також:

Унікальна історія

На сторінці українського гурту розповіли про одного військового, який зараз перебуває на лікуванні в США через важку контузію. Після поранення військовому купили хорошу аптечку, а згодом він підірвався на ворожій міні.

"В мене було повністю переломане обличчя, очниці, ніс, верхня і нижня щелепа, двічі хребет, уламок влучив мені в живіт і пробив легені, таз у двох місцях. Але завдяки тій аптечці, які зібрали мені волонтери, хлопці мене стабілізували і довезли. Завдяки цій аптечці у моєі матері залишився син, в сестер — брат, а в дружини — чоловік", — розповів чоловік.

Публікація зі сторінки гурту "Антитіла". Фото: скриншот з Facebook

Воїн вирішив подарувати гурту свій берет, який пройшов з ним усю війну. Чоловік зазначив, що цей берет краще продати на аукціоні, щоб купити більше аптечок для його товаришів по службі.

"Я хотів би, щоб його продали тут на аукціоні і закупили більше аптечок для наших хлопців, які будуть рятувати життя нашим захисникам, справжнім Героям. Якщо цей берет врятує хоча б одне життя, я буду щасливий. Життя наших хлопців — безцінне. І чим менше у кожного буде поранень, тим менше він буде страждати по житті", — каже також воїн Сергій Райлян.

Результати аукціону

За словами Тараса Тополі, цю річ купили за 20 тисяч доларів, але потім повернули цьому воїну. Також у гурті зізналися, що лише на аукціонах їм вдалося зібрати 49 тисяч доларів.

Співак Тарас Тополя із захисником України на своєму концерті. Фото: скриншот з Facebook

"На сьогоднішній момент разом з United Help Ukraine, українською громадою в Чикаго, а також з іноземцями, які відвідали наш концерт, ми зібрали 49 тисяч доларів лише на аукціонах. Це 980 якісних аптечок. 980 врятованих життів", — написали також у гурті.

Нагадаємо, ми писали про те, що лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, чи повернеться він на фронт.

Раніше ми розповідали про те, що український співак Тарас Тополя висловився про фото Путіна на саміті в Узбекистані.

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Тарас Тополя звернувся до своїх підписників з важливим проханням.