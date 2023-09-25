Співачка Alyosha замилувала ніжними фото прощання з чоловіком
Співачка Alyosha опубікувала серію світлин із родиною. Артистка показала, як проводжала свого чоловіка, співака Тараса Тополю, у тур.
Фото співачка опублікувала у своєму в Instagram.
Сімейний вечір
Співачка показала, як з дітьми проводжала Тараса Тополю у концертний тур. Артист разом із гуртом "Антитіла" вирушив у великий концертний тур до Сполучених Штатів Америки.
Перед від'їздом артист зробив фото із синами та дружиною, а також вклав спати донечку Марію.
"Вклав Марійку спатки — і в дорогу. Бажаємо успіхів у турі і міцного здоров'я! Ми чекаємо на тебе вдома… дуже-дуже-дуже", — написала Alyosha.
Тополя ніжно прокоментував публікацію дружини: "Люблю вас".
Раніше співачка Alyosha повернулася в Україну і розповіла про плани.
Нагадаємо, Alyosha та Emigrant представили емоційний трек про силу України.