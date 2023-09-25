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Співачка Alyosha замилувала ніжними фото прощання з чоловіком

25 вересня 2023 15:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка Alyosha замилувала ніжними фото прощання з чоловіком
Співачка Alyosha із чоловіком Тарасом Тополею. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Alyosha опубікувала серію світлин із родиною. Артистка показала, як проводжала свого чоловіка, співака Тараса Тополю, у тур.

Фото співачка опублікувала у своєму в Instagram.

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Співачка показала, як з дітьми проводжала Тараса Тополю у концертний тур. Артист разом із гуртом "Антитіла" вирушив у великий концертний тур до Сполучених Штатів Америки.

 

Співачка Alyosha з чоловіком Тарасом Тополею та синами. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
Співачка Alyosha із чоловіком Тарасом Тополею та синами. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

 

Співак Тарас Тополя з синами. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
Співак Тарас Тополя із синами. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

 

Співак Тарас Тополя з дочкою. Фото: instagram.com/alyoshasinger/
Співак Тарас Тополя з дочкою. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Перед від'їздом артист зробив фото із синами та дружиною, а також вклав спати донечку Марію.

"Вклав Марійку спатки — і в дорогу. Бажаємо успіхів у турі і міцного здоров'я! Ми чекаємо на тебе вдома… дуже-дуже-дуже", — написала Alyosha.

Тополя ніжно прокоментував публікацію дружини: "Люблю вас".

Раніше співачка Alyosha повернулася в Україну і розповіла про плани.

Нагадаємо, Alyosha та Emigrant представили емоційний трек про силу України.

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