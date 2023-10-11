Как группа Антитела спасла жизнь украинского воина — невероятная история

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя в клипе на песню "Фортеця Бахмут". Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец и солист группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал историю, которая произошла с его коллективом в Чикаго. Известный исполнитель вспомнил одного украинского защитника, который помог ему собрать большую сумму денег на помощь ВСУ, и показал видео с ним.

Эта история появилась на странице группы "Антитела" в Facebook.

Читайте также:

Уникальная история

На странице украинской группы рассказали об одном военном, который сейчас находится на лечении в США из-за тяжелой контузии. После ранения военному купили хорошую аптечку, а потом он подорвался на вражеской мине.

"У меня было полностью переломанное лицо, глазницы, нос, верхняя и нижняя челюсть, дважды позвоночник, обломок попал мне в живот и пробил легкое, таз в двух местах. Но благодаря той аптечке, которые собрали мне волонтеры, ребята меня стабилизировали и довезли. Благодаря этой аптечке у моей матери остался сын, у сестер — брат, а у жены — муж", — рассказал мужчина.

Публикация со страницы группы "Антитела". Фото: скриншот с Facebook

Воин решил подарить группе свой берет, прошедший с ним всю войну. Мужчина отметил, что этот берет лучше продать на аукционе, чтобы купить больше аптечек для его сослуживцев.

"Я хотел бы, чтобы его продали здесь на аукционе и закупили больше аптечек для наших ребят, которые будут спасать жизнь нашим защитникам, настоящим Героям. Если этот берет спасет хотя бы одну жизнь, я буду счастлив. Жизнь наших ребят — бесценна. И чем меньше у каждого будет ранений, тем меньше он будет страдать по жизни", — говорит также воин Сергей Райлян.

Результаты аукциона

По словам Тараса Тополи, эту вещь купили за 20 тысяч долларов, но потом вернули этому воину. Также в группе признались, что только на аукционах им удалось собрать 49 тысяч долларов.

Певец Тарас Тополя с защитником Украины на своем концерте. Фото: скриншот с Facebook

"На сегодняшний момент вместе с United Help Ukraine, украинской общиной в Чикаго, а также с посетившими наш концерт иностранцами, мы собрали 49 тысяч долларов только на аукционах. Это 980 качественных аптечек. 980 спасенных жизней", — написали также в группе.

Напомним, мы писали о том, что лидер группы "Антитела" Тарас Тополя признался, вернется ли он на фронт.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский певец Тарас Тополя высказался о фото Путина на саммите в Узбекистане.

Также мы сообщали о том, что известный артист Тарас Тополя обратился к своим подписчикам с важной просьбой.