Бернар Арно обирає наступного голову імперії LVMH серед своїх п'ятьох дітей

Мільярдер Бернар Арно з дружиною та п'ятьма дітьми. Фото: LEWIS JOLY/SIPA/ASSOCIATED PRESS

Мільярдер Бернар Арно, який на початку цього року призначив свою доньку Делфін керівницею бренду Dior, тепер вирішив обрати наступника і собі.

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що раз на місяць Арно влаштовує званий обід у штаб-квартирі LVMH. Там він зазвичай розповідає про свої плани на майбутнє та визначає подальшу долю компанії, але цього разу 74-річний мільярдер буде вирішувати власну.

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Бернар Арно заснував компанію LVMH у 1989 році, з того часу вона встигла стати лідером індустрії розкоші. Головна мета групи брендів — закріпити статус французької високоякісної продукції по всьому світу. Сам Арно з того часу залишався незмінним президентом компанії та постійним головою правління.

Бернар Арно. Фото: Фото Jamel Toppin/Forbes

Створивши імперію, французький мільярдер замислився над тим, що непогано було б зробити справу сімейною. Скоріше за все, Арно просто не хотів, аби його діти били байдики та смітили грошима.

Він наполягав, аби з самого дитинства вони поглиблено вивчали математику, а після здобуття вищої освіти обов'язково йшли працювати до нього в компанію.

Бернар Арно з донькою Делфін. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Очевидно, що Бернар Арно методично готував дітей до того, аби одного дня хтось з них міг гідно очолити компанію замість нього.

Найімовірнішою кандидатурою, на думку експертів, є саме донька Арно. Делфін 48 років і вона має великий досвід на посаді виконавчої директорки та віце-президентки Louis Vuitton, а тепер голови Christian Dior.

Цікаво, що у випадку, якщо LVMH очолить Делфін, то незабаром вона зможе також очолити список найбагатших людей планети і стати першою жінкою в історії, якій це вдалося.

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