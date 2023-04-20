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Бернар Арно обирає наступного голову імперії LVMH серед своїх п'ятьох дітей

20 квітня 2023 20:50
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Бернар Арно обирає наступного голову імперії LVMH серед своїх п'ятьох дітей
Мільярдер Бернар Арно з дружиною та п'ятьма дітьми. Фото: LEWIS JOLY/SIPA/ASSOCIATED PRESS
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Мільярдер Бернар Арно, який на початку цього року призначив свою доньку Делфін керівницею бренду Dior, тепер вирішив обрати наступника і собі. 

Видання The Wall Street Journal  повідомляє, що раз на місяць Арно влаштовує званий обід у штаб-квартирі LVMH. Там він зазвичай розповідає про свої плани на майбутнє та визначає подальшу долю компанії, але цього разу 74-річний мільярдер буде вирішувати власну. 

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Бернар Арно заснував компанію LVMH у 1989 році, з того часу вона встигла стати лідером індустрії розкоші. Головна мета групи брендів — закріпити статус французької високоякісної продукції по всьому світу. Сам Арно з того часу залишався незмінним президентом компанії та постійним головою правління.

Бернар Арно. Фото: Фото Jamel Toppin/Forbes

Створивши імперію, французький мільярдер замислився над тим, що непогано було б зробити справу сімейною. Скоріше за все, Арно просто не хотів, аби його діти били байдики та смітили грошима.

Він наполягав, аби з самого дитинства вони поглиблено вивчали математику, а після здобуття вищої освіти обов'язково йшли працювати до нього в компанію.

Бернар Арно з донькою Делфін. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Очевидно, що Бернар Арно методично готував дітей до того, аби одного дня хтось з них міг гідно очолити компанію замість нього. 

Найімовірнішою кандидатурою, на думку експертів, є саме донька Арно. Делфін 48 років і вона має великий досвід на посаді виконавчої директорки та віце-президентки Louis Vuitton, а тепер голови Christian Dior.

Цікаво, що у випадку, якщо LVMH очолить Делфін, то незабаром вона зможе також очолити список найбагатших людей планети і стати першою жінкою в історії, якій це вдалося.

Раніше ми писали про те, скільки коштує замок королеви Єлизавети ІІ та як Чарльзу ІІІ вдалося стати багатшим за свою матір.

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