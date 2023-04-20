Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Місце смерті Єлизавети II: експерти порахували, скільки коштує замок Балморал в Шотландії arrow

Місце смерті Єлизавети II: експерти порахували, скільки коштує замок Балморал в Шотландії

20 квітня 2023 10:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Місце смерті Єлизавети II: експерти порахували, скільки коштує замок Балморал в Шотландії
Королева Єлизавета II та замок Балморал. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У вересні минулого року у приватній резиденції британської монархії у Шотландії на 97-му році життя померла Єлизавета II. Тоді до замку Балморал була прикута увага мільйонів жителів планети, які у прямому етері спостерігали за колоною чорних автомобілів, які супроводжували тіло королеви до столиці.  

Експерти порахували, яка вартість всесвітньовідомої резиденції британської королівської родини, повідомляє видання The Guardian.

Читайте також:

Розмір та вартість комплексу 

У головному замку 167 кімнат, у тому числі 52 спальні. Втім, для своїх коротких візитів король Чарльз і його дружина Камілла зазвичай відправляються в менший, затишніший заміський будинок за кілька кілометрів на схід, у Біркхоллі, який Чарльз успадкував від королеви-матері. У маєтку є третій заміський будинок, який використовується іншими членами королівської родини та їхніми гостями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virginia (@onnea.de)

Втім справжня цінність маєтку полягає в землі та правах на неї. Це ліси, більшість з яких є комерційними плантаціями, вартістю приблизно 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Особиста гідроелектростанція обійшлась  приблизно у 17 мільйонів фунтів стерлінгів. А унікальні болота та будиночок Delnadamph може коштувати близько 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Загальна вартість королівської резиденції в Шотландії складає мінімум 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Історія замку

Побудований з граніту 1852 року архітектором Уільямом Смітом за дорученням принца Альберта. Балморал був літньою резиденцією королеви Вікторії, де вона разом з сім'єю проводила кінець літа. 

Закритий для відвідувачів з середини квітня до кінця липня. Вартість туристичного квитка та прогулянки територією складає 35 фунтів стерлінгів (1600 грн). 

Нагадаємо, раніше ми писали, що коронація Чарльза III може стати справжнім кошмаром для принца Гаррі. Також ми розповідали, що Чарльз III став заможнішим за королеву Єлизавету II: як йому це вдалося.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

18:24 Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB