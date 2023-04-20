Місце смерті Єлизавети II: експерти порахували, скільки коштує замок Балморал в Шотландії

Королева Єлизавета II та замок Балморал. Фото: колаж Новини.LIVE

У вересні минулого року у приватній резиденції британської монархії у Шотландії на 97-му році життя померла Єлизавета II. Тоді до замку Балморал була прикута увага мільйонів жителів планети, які у прямому етері спостерігали за колоною чорних автомобілів, які супроводжували тіло королеви до столиці.

Експерти порахували, яка вартість всесвітньовідомої резиденції британської королівської родини, повідомляє видання The Guardian.

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Розмір та вартість комплексу

У головному замку 167 кімнат, у тому числі 52 спальні. Втім, для своїх коротких візитів король Чарльз і його дружина Камілла зазвичай відправляються в менший, затишніший заміський будинок за кілька кілометрів на схід, у Біркхоллі, який Чарльз успадкував від королеви-матері. У маєтку є третій заміський будинок, який використовується іншими членами королівської родини та їхніми гостями.

Втім справжня цінність маєтку полягає в землі та правах на неї. Це ліси, більшість з яких є комерційними плантаціями, вартістю приблизно 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Особиста гідроелектростанція обійшлась приблизно у 17 мільйонів фунтів стерлінгів. А унікальні болота та будиночок Delnadamph може коштувати близько 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Загальна вартість королівської резиденції в Шотландії складає мінімум 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Історія замку

Побудований з граніту 1852 року архітектором Уільямом Смітом за дорученням принца Альберта. Балморал був літньою резиденцією королеви Вікторії, де вона разом з сім'єю проводила кінець літа.

Закритий для відвідувачів з середини квітня до кінця липня. Вартість туристичного квитка та прогулянки територією складає 35 фунтів стерлінгів (1600 грн).

Нагадаємо, раніше ми писали, що коронація Чарльза III може стати справжнім кошмаром для принца Гаррі. Також ми розповідали, що Чарльз III став заможнішим за королеву Єлизавету II: як йому це вдалося.