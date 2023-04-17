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Чарльз ІІІ неочікувано став заможнішим за королеву Єлизавету ІІ: як йому це вдалося

17 квітня 2023 14:44
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Чарльз ІІІ неочікувано став заможнішим за королеву Єлизавету ІІ: як йому це вдалося
Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: REUTERS/POOL
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Британський монарх Чарльз ІІІ офіційно став заможнішим за покійну королеву Єлизавету ІІ. Його власні статки сягнули 600 мільйонів фунтів стерлінгів, а це на 230 мільйонів більше, ніж було у матері. 

Про це нещодавно повідомило видання The Times.

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Головною причиною багатства нового короля став доволі специфічний спосіб життя. Інсайдери неодноразово жалілися британським таблоїдам на скупість Чарльза. Відомо, що він рідко купує нові речі та полюбляє латати старий одяг. Одного разу майбутній король навіть з’явився на публіці у дірявих шкарпетках! 

Слуги колишнього герцога Корнуольского також розповідали ЗМІ про дивакувату звичку Чарльза вимикати світло по всьому дому, аби заощадити на електроенергії. Можливо, що саме через таку сувору економію він міг дозволити собі відкладати значну частину коштів, які отримував від свого герцогства. 

Цікаво, що понад 30 років тому Чарльз запустив власний бренд Duchy Originals (зараз Waitrose Duchy Organic), який спеціалізується на виробництві органічних продуктів харчування.

Не секрет, що багато грошей також дісталася колишньому герцогу у спадок від батьків — королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа. Таким чином, Чарльз ІІІ гарантовано потрапляє до списку найбагатших британців. Тепер його складно буде звинуватити у тому, що він витрачає гроші своїх підданих. 

Раніше, ми вже писали про те, які знаменитості приймуть участь у коронації та ділилися прогнозами експертів про можливе примирення Гаррі та Вільяма.

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