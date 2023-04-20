Бернар Арно выбирает следующего главу империи LVMH среди своих пятерых детей

Миллиардер Бернар Арно с женой и пятью детьми. Фото: LEWIS JOLY/SIPA/ASSOCIATED PRESS

Миллиардер Бернар Арно, который в начале этого года назначил свою дочь Делфин руководительницей бренда Dior, теперь решил выбрать преемника и самому себе.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что раз в месяц Арно устраивает званый обед в штаб-квартире LVMH. Там он обычно рассказывает о своих планах на будущее и определяет дальнейшую судьбу компании, но на этот раз 74-летний миллиардер будет решать свою собственную участь.

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Бернар Арно основал LVMH в 1989 году, с тех пор она успела стать лидером индустрии роскоши. Главная цель группы брендов – закрепить статус французской высококачественной продукции по всему миру. Сам Арно с тех пор оставался неизменным президентом компании и постоянным председателем правления.

Бернар Арно. Фото: Фото Jamel Toppin/Forbes

Создав империю, французский миллиардер задумался над тем, что неплохо было бы сделать бизнес семейным. Возможно, что Арно просто не хотел, чтобы его дети валяли дурака и сорили деньгами.

Он настаивал, чтобы с самого детства они углубленно изучали математику, а после получения высшего образования обязательно шли работать к нему в компанию.

Бернар Арно с дочерью Делфин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Очевидно, что Бернар Арно методично готовил детей к тому, чтобы однажды кто-нибудь из них мог достойно возглавить компанию вместо него.

Наиболее вероятной кандидатурой, по мнению экспертов, является дочь Арно. Делфин 48 лет и она имеет большой опыт в должности исполнительного директора и вице-президента Louis Vuitton, а теперь и главы модного дома Christian Dior.

Интересно, что в случае, если LVMH возглавит Делфин, она сможет возглавить также список самых богатых людей планеты и стать первой женщиной в истории, которой это удалось.

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