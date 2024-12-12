Анна Трінчер приголомшила образом у кліпі на пісню "Треш" — відео

Без брів та у латексі — Анна Трінчер приголомшила новим кліпом
Співачка Анна Трінчер потішила шанувальників довгоочікуваною прем'єрою. Зірка випустила пісню "Треш" та здивувала кліпом до неї.
Прем'єра треку відбулася на YouTube-каналі виконавиці.
Анна Трінчер шокувала образом у новому кліпі
У новому кліпі Трінчер з'явилася у кадрі за кермом розкішного авто. Зірка приміряла на себе досить незвичний образ. Анна одягнула мінісукню винного кольору та босоніжки на шпильці.
Але найбільше уваги привернув макіяж знаменитості — співачка нафарбувала акцентні губи у колір сукні та повністю "прибрала" брови.
Також артистка приміряла і інший лук. Трінчер станцювала у чорних лосинах та коротенькому топі, поверх яких одягнула світлий плащ.
Як розповіла Трінчер, її нова пісня написана про аб'юзивні стосунки. Треком співачка хотіла передати почуття, через які довелося пройти багатьом парам.
"Ця пісня для всіх, хто хоча б раз горів у пожежі почуттів, які насправді були ілюзією. Я знаю, як важко залишати стосунки, коли здається, що ти в них гориш, але це не полум’я щастя, а пожежа, що знищує тебе зсередини. Ця пісня — про силу сказати "досить" і обрати себе, навіть якщо це здається найважчим рішенням у житті. Вона — моє нагадування собі та кожному, що кохання ніколи не повинно бути болем чи маніпуляцією", — ділиться співачка.
Раніше дружина Дмитра Комарова похизувалася образом на музичній премії.
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