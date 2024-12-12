Анна Трінчер приголомшила образом у кліпі на пісню "Треш" — відео

Анна Трінчер. Фото: пресслужба артиста

Співачка Анна Трінчер потішила шанувальників довгоочікуваною прем'єрою. Зірка випустила пісню "Треш" та здивувала кліпом до неї.

Прем'єра треку відбулася на YouTube-каналі виконавиці.

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У новому кліпі Трінчер з'явилася у кадрі за кермом розкішного авто. Зірка приміряла на себе досить незвичний образ. Анна одягнула мінісукню винного кольору та босоніжки на шпильці.

Анна Трінчер у кліпі "Треш". Фото: пресслужба артиста

Але найбільше уваги привернув макіяж знаменитості — співачка нафарбувала акцентні губи у колір сукні та повністю "прибрала" брови.

Також артистка приміряла і інший лук. Трінчер станцювала у чорних лосинах та коротенькому топі, поверх яких одягнула світлий плащ.

Анна Трінчер у новому кліпі. Фото: пресслужба артиста

Як розповіла Трінчер, її нова пісня написана про аб'юзивні стосунки. Треком співачка хотіла передати почуття, через які довелося пройти багатьом парам.

"Ця пісня для всіх, хто хоча б раз горів у пожежі почуттів, які насправді були ілюзією. Я знаю, як важко залишати стосунки, коли здається, що ти в них гориш, але це не полум’я щастя, а пожежа, що знищує тебе зсередини. Ця пісня — про силу сказати "досить" і обрати себе, навіть якщо це здається найважчим рішенням у житті. Вона — моє нагадування собі та кожному, що кохання ніколи не повинно бути болем чи маніпуляцією", — ділиться співачка.

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