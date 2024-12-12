Олександра Кучеренко приголомшила своєю появою на музичній премії — фото

Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

Дружина телеведучого та мандрівника Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко, захопила шанувальників новим образом. Телеведуча стала гостею музичної премії Megogo Music Awards.

Світлинами з події Олександра поділилася в Instagram.

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На відміну від свого чоловіка, який дуже рідко з'являється на публічних заходах, телеведуча часто виходить в світ. Цього разу Олександра завітала на церемонію нагородження Megogo Music Awards.

Для заходу Кучеренко обрала стильний образ від українського дизайнера. Телеведуча обрала чорну сукню-жакет, поєднану із білою сорочкою. Пікантності образу додав низ сукні з прозорого мережива, який відкрив стрункі ніжки зірки.

Телеведуча Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko

У підписі до фото Олександра поділилася тим, що для неї означає музика.

"Музика — сила, яка рятує. Дає звільнити емоції. Чи дарує спокій і підтримку. Надихає, пробуджуючи в серці нові надії та мрії. І для кожного вона своя. Яка мелодія зараз відгукується з вашим станом? У мене — пісня одного з українських виконавців, яку щойно почула на музичній премії", — написала Олександра.

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