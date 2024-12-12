Анна Тринчер ошеломила образом в клипе на песню "Треш" — видео

Анна Тринчер. Фото: пресс-служба артиста

Певица Анна Тринчер порадовала поклонников долгожданной премьерой. Звезда выпустила песню "Треш" и удивила клипом к ней.

Премьера трека прошла на YouTube-канале исполнительницы.

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В новом клипе Тринчер появилась в кадре за рулем роскошного авто. Звезда примеряла на себя довольно необычный образ. Анна надела мини-платье винного цвета и босоножки на шпильке.

Анна Тринчер в клипе "Треш". Фото: пресс-служба артиста

Но больше внимания привлек макияж знаменитости — певица накрасила акцентные губы в цвет платья и полностью "убрала" брови.

Также артистка примерила и другой лук. Тринчер станцевала в черных лосинах и коротеньком топе, поверх которых надела светлый плащ.

Анна Тринчер в новом клипе. Фото: пресс-служба артиста

Как рассказала Тринчер, ее новая песня написана об абьюзивных отношениях. Треком певица хотела передать чувства, через которые пришлось пройти многим парам.

"Эта песня для всех, кто хотя бы раз горел в пожаре чувств, которые на самом деле были иллюзией. Я знаю, как трудно оставлять отношения, когда кажется, что ты в них горишь, но это не пламя счастья, а пожар, уничтожающий тебя изнутри. Эта песня — о силе сказать "хватит" и выбрать себя, даже если это кажется самым трудным решением в жизни. Она — мое напоминание себе и каждому, что любовь никогда не должна быть болью или манипуляцией", — делится певица.

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