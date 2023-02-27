Елтон Джон, Spice Girls та Гаррі Стайлса не виступатимуть на коронації Чарльза III

Чарльз III та учасниці гурту Spice Girls

Вже на початку травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Втім, більшість відомих британських артистів не знайшли у своєму концертному графіку час для сина Єлизавети II. Вже відмовились Ед Ширан та Адель. Тепер список поповнився новими зірковими іменами.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Елтон Джон, Гаррі Стайлс та учасниці гурту Spice Girls відмовилися від участі у заході, пославшись на щільний гастрольний графік. Негативну відповідь раніше до Букінгемського палацу надіслав і Роббі Вільямс. Але виступ гурту Take That, в якому він співав, ще під питанням.

Ці новини неабияк засмутили Чарльза III. Він сам складав список знаменитостей, яких хотів би побачити на сцені 7 травня. Поки що згоду на участь у концерті дали Кайлі Міноуг, Оллі Мерс та Лайонел Річі.

Заплановані концерт та світлове шоу у Віндзорському замку відбудуться 7 травня, наступного дня після урочистої коронації Чарльза III.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дата коронації Чарльза III збіглася з днем народження члена королівської родини, а саме сина принца Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали, що заради коронації Чарльза III голлівудський актор Том Круз поставить на паузу зйомки нової частини фільму "Місія нездійсненна".