Элтон Джон, Spice Girls и Гарри Стайлс не будут выступать на коронации Чарльза III

Чарльз III и участницы группы Spice Girls

Уже в начале мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Впрочем, большинство известных британских артистов не нашли в своем концертном графике время для сына Елизаветы II. Уже отказались Эд Ширан и Адель. Теперь список пополнился новыми звездными именами.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Элтон Джон, Гарри Стайлс и участницы группы Spice Girls отказались от участия в мероприятии, сославшись на плотный гастрольный график. Негативный ответ ранее в Букингемский дворец прислал и Робби Уильямс. Впрочем, выступление группы Take That, в котором он пел, еще под вопросом.

Эти новости изрядно огорчили Чарльза III. Он сам составлял список знаменитостей, которые хотел бы увидеть на сцене 7 мая. Пока согласие на участие в концерте дали Кайли Миноуг, Олли Мерс и Лайонел Ричи.

Планируемые концерт и световое шоу в Виндзорском замке состоятся 7 мая, на следующий день после торжественной коронации Чарльза III.

Напомним, ранее мы писали, что дата коронации Чарльза III совпала с днем рождения члена королевской семьи, а именно сына принца Гарри и Меган Маркл. Также мы рассказывали, что ради коронации Чарльза III голливудский актер Том Круз поставит на паузу съемки новой части фильма "Миссия невыполнима".