Оля Полякова приголомшила фігурою у купальнику — фото, відео

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова активно працює над тим, аби мати бездоганний зовнішній вигляд. На нових кадрах виконавиця похвалилася своєю фігурою в купальнику.

Фото та відео Полякова опублікувала в Instagram.

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Співачка та її подруга Маша Єфросиніна вирішили відпочити разом та розслабитися у бані вдома у артистки.

Телеведуча зробила своїй подрузі декілька кадрів, на яких та показалася у купальнику. 45-річна Полякова позувала у рожевому мінібікіні, спершись на дверний отвір.

"Коли знімає подружка, яка не заздрить", — підписала відео співачка.

Оля Полякова похвалилася фігурою. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Як зазначила Полякова, своєю ідеальною фігурою вона завдячує регулярним тренуванням.

"Ані фотошопу, ані фільтрів! Спорт!" — зазначила виконавиця.

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