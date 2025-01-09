Оля Полякова приголомшила фігурою у купальнику — фото, відео

Без фільтрів — Полякова похизувалася підтягнутим тілом
Співачка Оля Полякова активно працює над тим, аби мати бездоганний зовнішній вигляд. На нових кадрах виконавиця похвалилася своєю фігурою в купальнику.
Фото та відео Полякова опублікувала в Instagram.
Оля Полякова блиснула формами у купальнику
Співачка та її подруга Маша Єфросиніна вирішили відпочити разом та розслабитися у бані вдома у артистки.
Телеведуча зробила своїй подрузі декілька кадрів, на яких та показалася у купальнику. 45-річна Полякова позувала у рожевому мінібікіні, спершись на дверний отвір.
"Коли знімає подружка, яка не заздрить", — підписала відео співачка.
Як зазначила Полякова, своєю ідеальною фігурою вона завдячує регулярним тренуванням.
"Ані фотошопу, ані фільтрів! Спорт!" — зазначила виконавиця.
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