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Без фільтрів — Полякова похизувалася підтягнутим тілом

9 січня 2025 17:37
Марія Покровська - Редактор
Оля Полякова приголомшила фігурою у купальнику — фото, відео
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Марія Покровська - Редактор

Співачка Оля Полякова активно працює над тим, аби мати бездоганний зовнішній вигляд. На нових кадрах виконавиця похвалилася своєю фігурою в купальнику.

Фото та відео Полякова опублікувала в Instagram

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Співачка та її подруга Маша Єфросиніна вирішили відпочити разом та розслабитися у бані вдома у артистки.

Телеведуча зробила своїй подрузі декілька кадрів, на яких та показалася у купальнику. 45-річна Полякова позувала у рожевому мінібікіні, спершись на дверний отвір.

"Коли знімає подружка, яка не заздрить", — підписала відео співачка.

Оля Полякова похвалилася фігурою
Оля Полякова похвалилася фігурою. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Як зазначила Полякова, своєю ідеальною фігурою вона завдячує регулярним тренуванням.

"Ані фотошопу, ані фільтрів! Спорт!" — зазначила виконавиця.

Раніше Наталка Денисенко та Олена Світлицька посвітили фігурами на відпочинку в Карпатах.

Також ми писали, що дружина Володимира Остапчука показалася у спідньому через місяць після пологів.

Оля Полякова соцмережі українські зірки схуднення фігура

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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