Оля Полякова ошеломила фигурой в купальнике — фото, видео

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова активно работает над тем, чтобы иметь безупречный внешний вид. На новых кадрах исполнительница похвасталась своей фигурой в купальнике.

Фото и видео Полякова опубликовала в Instagram.

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Певица и ее подруга Маша Ефросинина решили отдохнуть вместе и расслабиться в бане дома у артистки.

Телеведущая сделала своей подруге несколько кадров, на которых та показалась в купальнике. 45-летняя Полякова позировала в розовом мини-бикини, облокотившись на дверной проем.

"Когда снимает подружка, которая не завидует", — подписала видео певица.

Оля Полякова похвасталась фигурой. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Как отметила Полякова, своей идеальной фигурой она обязана регулярным тренировкам.

"Ни фотошопа, ни фильтров! Спорт!" — отметила исполнительница.

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