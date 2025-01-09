Оля Полякова ошеломила фигурой в купальнике — фото, видео

Без фильтров — Полякова похвасталась подтянутым телом
Певица Оля Полякова активно работает над тем, чтобы иметь безупречный внешний вид. На новых кадрах исполнительница похвасталась своей фигурой в купальнике.
Фото и видео Полякова опубликовала в Instagram.
Оля Полякова блеснула формами в купальнике
Певица и ее подруга Маша Ефросинина решили отдохнуть вместе и расслабиться в бане дома у артистки.
Телеведущая сделала своей подруге несколько кадров, на которых та показалась в купальнике. 45-летняя Полякова позировала в розовом мини-бикини, облокотившись на дверной проем.
"Когда снимает подружка, которая не завидует", — подписала видео певица.
Как отметила Полякова, своей идеальной фигурой она обязана регулярным тренировкам.
"Ни фотошопа, ни фильтров! Спорт!" — отметила исполнительница.
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