У мережі "поховали" Олю Полякову — ЗМІ поширюють фейки заради клікбейту

"Поховали" Олю Полякову — ЗМІ заради хайпу поширюють фейк
У мережі та новинні інтернет-ресурси поширюють інформацію, що зі співачкою Олею Поляковою сталась трагедія. Інформація подається викривленою, адже з артисткою все добре.
Редакція Новини.LIVE розповідає деталі.
У мережі "поховали" Олю Полякову
Внаслідок російської атаки по Києву 1 січня було зруйновано житловий будинок у Печерському районі столиці. По сусідству із місцем події мешкає і співачка Оля Полякова. У перший день року артистка поділилась цією приголомшливою інформацію, однак запевнила, що з нею все добре.
Однак, у мережі протягом дня почали поширювати інформацію, мовляв, з артисткою трапилось щось трагічне. Це перекручена інформація задля збільшення клікбейту.
"Тільки зараз повідомили. На жаль, Оля Полякова... Під час останнього влучання в будинок у Києві...", — пишуть фейкові дописи у мережі.
Нагадаємо, як відреагувала Оля Полякова на російську атаку першого січня. Також ми розповідали, що співачка хотіла потрапити на Євробачення і готувала конкурсну пісню.
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