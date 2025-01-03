У мережі "поховали" Олю Полякову — ЗМІ поширюють фейки заради клікбейту

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

У мережі та новинні інтернет-ресурси поширюють інформацію, що зі співачкою Олею Поляковою сталась трагедія. Інформація подається викривленою, адже з артисткою все добре.

Редакція Новини.LIVE розповідає деталі.

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Внаслідок російської атаки по Києву 1 січня було зруйновано житловий будинок у Печерському районі столиці. По сусідству із місцем події мешкає і співачка Оля Полякова. У перший день року артистка поділилась цією приголомшливою інформацію, однак запевнила, що з нею все добре.

Однак, у мережі протягом дня почали поширювати інформацію, мовляв, з артисткою трапилось щось трагічне. Це перекручена інформація задля збільшення клікбейту.

"Тільки зараз повідомили. На жаль, Оля Полякова... Під час останнього влучання в будинок у Києві...", — пишуть фейкові дописи у мережі.

Фейк про Олю Полякову. Фото: скриншот

Фейки про Олю Полякову. Фото: скриншот

Фейковий допис про Олю Полякову. Фото: скриншот

Нагадаємо, як відреагувала Оля Полякова на російську атаку першого січня. Також ми розповідали, що співачка хотіла потрапити на Євробачення і готувала конкурсну пісню.