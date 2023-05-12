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Без Каменських: DEMCHUK презентував пісню-зізнання

12 травня 2023 17:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Без Каменських: DEMCHUK презентував пісню-зізнання
Співак Вася Демчук (DEMCHUK). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ще до повномасштабної війни молодий музикант Вася Демчук презентував романтичну дуетну композицію з Настею Каменських. Після цього DEMCHUK випустив не одну сольну пісню. Тепер він презентував новий трек "Терпіти не можу".

Він з'явився на всіх музичних платформах та YouTube-каналі артиста.

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Про пісню

"Терпіти не можу" — це трек про любов на межі божевілля. За словами Демчука, герой пісні відштовхує все те, що любить, але знає, що не зможе вічно приховувати свої почуття. 

"Цього разу я написав трек про самого себе, вивернув душу. Ось такий він я — мінорний в душі, але з чистим серцем. Любов може як підносити нас до небес та окриляти, так і повільно вбивати. Я постійно ходжу ніби по лезу ножа, боячись отримати чергові шрами від свого кохання. Ніби постійно чекаю, що от-от щось піде не так, наче не заслуговую на щастя", — прокоментував прем’єру DEMCHUK. 

"Якщо це кохання — напевно, потрібно сказати" — під проникливу мелодію співак зізнається, що готовий відкритись своїм почуттям. Тільки відчувши справжнє кохання, він відмовився від колишнього способу життя і готовий змінюватись заради своїх почуттів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських верхи на конях з'явився у новому кліпі: пісню присвятив Києву. Також ми розповідали, що після гучного скандалу з росіянами Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Мед".

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