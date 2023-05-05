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Після гучного скандалу з росіянами Кароль випустила новий кліп на пісню "Мед"

5 травня 2023 16:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Після гучного скандалу з росіянами Кароль випустила новий кліп на пісню "Мед"
Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно в соцмережах вибухнув скандал зі співачкою Тіною Кароль. В день кривавих масованих обстрілів 28 квітня, артистка презентувала кліп на пісню "Honey & Мед". Уважні шанувальники помітили, що як мінімум двох росіян залучили до роботи над відео. Кароль видалила кліп та презентувала новий на україномовну версію композиції.

Відео доступне на YouTube-каналі співачки.

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Про новий кліп

У кліпі співачка виконує пісню, закутавшись у білу ковдру на тлі людних вулиць Києва. За словами Тіни, ковдра у кліпі є символом фортеці, у якій заховане її крихке серце. 

В основу нового кліпу лягли зворушливі кадри шанувальників Кароль, які на знак підтримки улюбленої співачки організували своєрідний флешмоб й опублікували у своїх соціальних мережах відео та кавери під пісню "Мед". 

"Деколи  сміливість потрібна для щирості. Я дякую всім, хто був небайдужий до долі пісні "Мед", — написала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що молдавський співак Дан Балан презентував нову відеороботу на композицію Love Maria, який зняли ще у довоєнному Києві.

Також ми розповідали, що Дмитро Монатік випустив перше сольне відео від початку повномасштабної війни.

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