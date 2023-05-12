Макс Барських верхи на конях з'явився у новому кліпі: пісню присвятив Києву

Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

Нещодавно співак Макс Барських вразив киян та гостей столицею появою на вулицях Києва верхом на білому коні. Команда артиста знімала нове відео. І тепер презентувала його.

Кліп на пісню "Знайти себе" з’явився на YouTube-каналі Барських.

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Про пісню та кліп

Режисером відео до нової прем’єри став продюсер Макса, Алан Бадоєв. У кліпі використовуються в тому числі й кадри з особистого архіву співака, відзняті на побутову камеру ще до початку повномасштабної війни.

"Цю відеороботу ми присвятили Києву — незламній фортеці, яка вже майже півтора року є нездійсненною ціллю загарбників. Попри ракетні обстріли, блекаути, повітряні тривоги та нескінченні погрози це місто пульсує, його серце нестримно сповнене жагою до життя. І саме це життя ми намагалися підкреслити", — прокоментував роботу Бадоєв.

У відео Макс з’являється на білому коні в центрі столиці, а також розсікає з оголеним торсом на іншому жеребці на березі океану.

На честь синглу "Знайти себе" Барських назвав всеукраїнський тур, який стартує вже 12 червня. Завдяки йому співак спробує допомогти своїм шанувальникам загоїти душевні рани й усвідомити власні прагнення та бажання.

"Я чітко розумію про що співаю, тому що переживаю на власному досвіді всі ці рядки, знаходячись в Україні чи за її межами в рамках благодійних концертів. Колись всі ці пісні стануть спогадами про те, що нас, українців, хвилювало під час війни: яким був наш дух, як ми втомлювались, як знаходили сили та віру жити далі", — прокоментував прем’єру Макс.

Реакція шанувальників

Лише за годину після публікації нового кліпу фанати Барських залишили сотні коментарів.

"Замість образ ділитись любов'ю" — мої улюблені рядки у пісні, це так складно часом, але так важливо. А взагалі в кліпі та пісні чудово все — Макс на білому коні

Дякуємо, за цю чудову пісню! Дякуємо, за українську мову

Мені сподобалося! Білий кінь дав надію на краще майбутнє. Багато українців зараз розгублені, і дуже важливо — знайти себе і бути щасливими! І я вірю, що це станеться

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу з росіянами Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Мед". Також ми розповідали, що молдавський співак Дан Балан презентував нову відеороботу на композицію Love Maria, який зняли ще у довоєнному Києві.