Без Каменских: DEMCHUK презентовал песню-признание

Певец Вася Демчук (DEMCHUK). Фото: менеджмент артиста

Еще до полномасштабной войны молодой музыкант Вася Демчук представил романтическую дуэтную композицию с Настей Каменских. После этого DEMCHUK выпустил не одну сольную песню. Теперь он презентовал новый трек "Терпіти не можу".

Он появился на всех музыкальных платформах и YouTube канале артиста.

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О песне

"Терпіти не можу" — это трек о любви на грани безумия. По словам Демчука, герой песни отталкивает все то, что любит, но знает, что не сможет вечно скрывать свои чувства.

"На этот раз я написал трек о самом себе, вывернул душу. Вот такой он я минорный в душе, но с чистым сердцем. Любовь может как подносить нас к небесам и окрылять, так и медленно убивать. Я постоянно хожу как по лезвию ножа, боясь получить очередные шрамы от своей любви. Будто постоянно жду, что вот-вот что-то пойдет не так, словно не заслуживаю счастья", — прокомментировал премьеру DEMCHUK.

"Если это любовь — наверное, нужно сказать" — под проницательную мелодию певец признается, что готов открыться своим чувством. Только почувствовав настоящую любовь, он отказался от прежнего образа жизни и готов меняться ради своих чувств.

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