Мілла Йовович ніжно привітала доньку-модель з днем народження

Акторка Мілла Йовович з донькою. Фото: instagram.com/millajovovich/

Акторка Мілла Йовович привітала свою доньку Евер з 16-річчям. Мама подякувала дочці за миті щастя та пообіцяла відсвяткувати подію круасанами.

Про це стало відомо з офіційної сторінки у соціальній мережі Йовович.

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На фото, якими поділилася акторка, її донька-модель позує у різні роки свого дитинства. Евер народилася у шлюбі Йовович з режисером Полом Андерсоном.

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Ніколи не розуміла, що таке справжнє кохання, поки ти не з'явилася в нашому житті. Ти зробила і продовжуєш робити мене кращою людиною щодня, тому що я бачу, як ти прагнеш бути найкращою. Ти мій найкращий друг, стільки разів, коли я сміялася з тобою, аж поки не могла дихати, занадто багато, щоб згадувати. Я спостерігаю за тим, як ти ростеш з такою нескінченною гордістю всередині. Ти постійно кидаєш собі виклик, про який я навіть не мріяла у твоєму віці. Ти мудріша навіть за мене, і це на багато років", — коментує акторка.

Евер будує кар'єру акторки та моделі. ЇЇ вперше побачили в ролі Наташі Романофф у фільмі "Чорна вдова", та як Венді Дарлінг у картині "Пітер Пен". Молода актриса у віці лише 9 років знялася для обкладинки Vogue Bambini. Кілька років потому вона була музою модного показу Miu Miu осінь/зима 2023-2024. Нещодавно дебютувала з мамою на Венеційському кінофестивалі.

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

Евер Андерсон з молодою сестрою. Фото: instagram.com/millajovovich/

Евер Андерсон з молодою сестрою. Фото: instagram.com/millajovovich/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Я точно виграла з тобою в лотерею. Мені б хотілося сказати, що це мої дивовижні материнські навички, але я знаю, що я зробила багато помилок, виховуючи тебе, і це, безперечно, було партнерством між нами. Я відчуваю, що ти навчила мене набагато більше, ніж я коли-небудь можу навчити тебе. І ти продовжуєш навчати мене і відкриваєш мені очі на різні способи бачення речей. Твої навички прибирання незадовільні, тож, слава Богу, я все ще можу чимось тобі допомогти. Але, чесно кажучи, як я можу описати глибину почуттів у своєму серці??!!!! Я так щаслива мати тебе! Так благословення. Я плачу від однієї лише думки про це. Зараз я зупинюся, тому що мені потрібно розбудити тебе, щоб ми могли піти приготувати чудові круасани, які ти просила замість торта до дня народження", — закінчила своє привітання Йовович.

Раніше Мілла Йовович з 15-річною дочкою приміряла казкові сукні від бренду Rodarte.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова влаштувала дочці вечірку в стилі Барбі.