Без профессионального спорта — Анита Луценко раскрыла секреты воспитания дочери

Фитнес-тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Фитнес-тренер Анита Луценко изредка делится подробностями личной жизни. Но на этот раз звезда решила порадовать подписчиков секретами воспитания дочери Мии.

Об этом Луценко написала в своей социальной сети.

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Пить только воду

По словам Аниты Луценко, она воспитывает ребенка через игры. Кто добежит быстрее, вместо "пошли быстрее". Сможешь почистить зубы, стоя на одной ноге 2 минуты, вместо "а ну давай дольше чисть, чем 20 секунд". В 21:00 срабатывает громкий будильник. Это значит "лава тайм" — Мия должна оказаться в постели, потому что весь пол превращается в лаву. Также Луценко не рассказывает секреты, что ей доверила Мия. А еще, если тренер сказала "НЕТ", это означает, что это 100% "нет".

"Я планирую до 10 лет не давать гаджеты. Пока 7,5 полет нормальный. Это период формирования авторитетности — с гаджетом авторитет появится в ютубе или где-то еще. Контент только украинский или английский. Каждый вечер читать не менее 20 страниц, чтобы приучить к чтению. Не будет любить читать — все пропало. Сама выбирает, что есть, всегда называет, что будет из углеводов (макароны, рис, гречка, картофель, кус-кус), что из белка (яйцо, курица, рыба), что из овощей. Пить только воду. Сладкое = десерт после еды. Неограниченно. После школы спрашиваю, что рассмешило, что удивило, кому помогла, чем гордится", — признается тренер.

Фитнес-тренер Анита Луценко с дочкой. Фото: instagram.com/anitasporty/

Луценко рассказала, что никогда не кричит и не использую силу. Если что-то идет не так, считаю от 5 до 1. На 1 знает, что не будет гулять. Достаточно продемонстрировать 1 раз.

"Без профессионального спорта. Пусть попробует все, и можно выяснить, к чему талант. Если что-то падает, неаккуратно — никаких претензий. У детей не развита координация, как у взрослых. Это нормально. Это развитие. В тот день, когда я впервые накричу или шлепну ее, сразу наберу психолога, чтобы спросить, что со мной не так и что мне нужно изменить в своей жизни. Все правила о волосах объясняю почему: почему обязательно на ночь заплетать косу, почему спать на шелковой подушке, почему не надо тереть волосы, а использовать тюрбан и сколько держать на голове и т.д. Если Мия не понимает шуток, открываем в гугле прохождения капчи, чтобы убедиться, что Мия не робот, которого подложили вместо нее. Проходит — и фух, прошла, значит, это настоящая Мия, которая с чувством юмора", — говорит Анита Луценко.

Луценко родила дочь в 2016 году Тренер замужем, но ее супруг избегает публичности.

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