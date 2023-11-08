"Мама" Вєркі Сердючки видала красуню-доньку заміж

Інна Білоконь з родиною. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Артистка Інна Бєлоконь, відома, як "мама" Вєрки Сердючки, розповіла про свято в родині. Донька зірки пішла під вінець.

Про це стало відомо із соцмереж Білоконь.

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Донька "мами" Вєрки Сердючки Яна вийшла заміж. Про це свідчить чорно-білий кадр, на якому дівчина зображена зі своїм чоловіком. Наречена була вбрана у білу пишну сукню, оздоблену камінням. Наречений був у темному костюмі.

Донька Інни Білоконь пішла під вінець. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

"S❤️Y", — прокоментувала світлину Бєлоконь.

Подробиці весілля дочки Інни Бєлоконь невідомі, як і те, хто обранець її доньки. У мережі почали вітати молоду родину з весіллям, своїми привітаннями відзначились Олексій Суханов та Даша Астаф'єва.

"Неймовірно: вже весілля! А наче вчора ще — малеча, що бавилася в гримерці. Кохання, поваги один до одного і розуміння. А бабі з дідом — по онуку й онучці! І не раз!"

"Щасливого подружнього життя молодятам"

"Вітаю", — пишуть фоловери Інни Білоконь.

Інна Білоконь з дочкою. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Інна Бєлоконь вже більше як 30 років у шлюбі з чоловіком на ім'я Олег. Пара має сімейний бізнес — розводить породистих собак. У шлюбі в Інни та Олега народилася донька Яна. 2015 року вона закінчила Полтавський комерційний технікум і продовжила навчання у Польщі.

Нагадаємо, у родині Кейт Міддлтон знову поповнення.

Раніше Клопотенко вперше прокоментував своє "весільне" фото біля ЦНАПу.