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Бєдняков звернувся до померлої матері в Маріуполі та розповів, коли приїде на могилу

6 квітня 2023 12:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шоумен Андрій Бєдняков та його померла матір Валентина Миколаївна
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час повномасштабної війни від неможливості отримати повноцінне лікування померли чимало людей. Серед них і матір шоумена Андрія Бєднякова. 

На роковини її смерті він зробив зворушливий пост у своєму Instagram.

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Матір шоумена померла на початку квітня у заблокованому Маріуполі. Про смерть рідної людини Бєдняков дізнався від сестри, з якою вдалося вийти на зв’язок лише двічі. Матір шоумена хворіла і слабшала з кожним вибухом. Через стрес на тлі війни жінка впала в кому, з якої так і не вийшла. 

"Рік пройшов. Не переживай: я поїв, моя куртка прикриває попу і я в шапці. Люблю тебе, мамо. Скоро приїду. Ледь не забув  тебе є ще один онук, Валентино Миколаївно", — написав Бєдняков та опублікував кілька фотографій. 

Матір шоумена вдалося поховати не біля під’їзду, як більшість сусідів. Могила знаходиться на поки що непідконтрольній Україні території.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бєднякова розлютила дитяча омбудсменка країни терориста Марія Львова-Бєлова, яка розповіла про викрадену нею українську дитину. Також ми розповідали, що окупанти знесли дім Бєднякова в Маріуполі.

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