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Бедняков обратился к умершей матери в Мариуполе и рассказал, когда приедет на могилу

6 апреля 2023 12:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоумен Андрей Бедняков и его умершая мать Валентина Николаевна
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время полномасштабной войны от невозможности получить полноценное лечение умерли многиеукраинцы. В их числе и мать шоумена Андрея Беднякова.

На годовщину ее смерти он сделал трогательный пост в своем Instagram.

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Мать шоумена скончалась в начале апреля в заблокированном Мариуполе. О смерти родного человека Бедняков узнал от сестры, с которой удалось выйти на связь дважды. Мать шоумена болела и слабела с каждым взрывом. Из-за стресса на фоне войны женщина впала в кому, из которой так и не вышла.

"Год прошел. Не переживай: я поел, моя куртка прикрывает попу и я в шапке. Люблю тебя, мама. Скоро приеду. Чуть не забыл тебя есть еще один внук, Валентина Николаевна", написал Бедняков и опубликовал несколько фотографий.

Мать шоумена удалось похоронить не у подъезда, как большинство соседей. Могила находится на пока неподконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее мы писали, что Беднякова разозлила детсий омбудсмен страны террориста Мария Львова-Белова, которая рассказала о похищенном им украинском ребенке. Также мы рассказывали, что оккупанты снесли дом Беднякова в Мариуполе.

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