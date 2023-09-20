Бєдняков зворушливо привітав донечку з Днем народження

Андрій Бєдняков з донькою Ксенією. Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков привітав свою донечку Ксенію з 8-річчям. Телеведучий опублікував милі та кумедні фото з дівчинкою і написав зворушливі слова.

Привітання опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Подробиці

Андрій Бєдняков разом з дружиною телеведучою Анастасією Короткою виховують двох дітей — дочку Ксенію і 11-місячного сина Остапа.

Сьогодні День народження святкує донька ведучих Ксенія. Їй виповнилося 8 років і на честь свята Бєдняков опублікував допис, у якому показав фото з донькою з різних сумісних подорожей. І зворушливо привітав.

"Тобі 8, Ксеніє Андріївно! Ти доросла. Я завжди поруч. Щоб не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху. Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе! Той, хто приймає ванну і доїдає їжу після тебе". — написав зірковий тато у публікації.

Андрій Бєдняков з донькою Ксенією. Фото:

instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков з донькою Ксенією. Фото:

instagram.com/biedniakov

Донька Бєднякова Ксенія. Фото:

instagram.com/biedniakov

Ведучий додав кумедний постскриптум, у якому зазначив, що не придбає доньці телефон, поки їй не виповниться 10 років.

Нагадаємо, нещодавно Бєдняков подивився докфільм "20 днів у Маріуполі" про його рідне місто і поділився враженнями. Також ведучий та його дружина показували, як відпочивають з дітьми в Карпатах.



