Бєдняков зворушливо привітав донечку з Днем народження
Андрій Бєдняков привітав свою донечку Ксенію з 8-річчям. Телеведучий опублікував милі та кумедні фото з дівчинкою і написав зворушливі слова.
Привітання опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Подробиці
Андрій Бєдняков разом з дружиною телеведучою Анастасією Короткою виховують двох дітей — дочку Ксенію і 11-місячного сина Остапа.
Сьогодні День народження святкує донька ведучих Ксенія. Їй виповнилося 8 років і на честь свята Бєдняков опублікував допис, у якому показав фото з донькою з різних сумісних подорожей. І зворушливо привітав.
"Тобі 8, Ксеніє Андріївно! Ти доросла. Я завжди поруч. Щоб не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху. Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе! Той, хто приймає ванну і доїдає їжу після тебе". — написав зірковий тато у публікації.
Ведучий додав кумедний постскриптум, у якому зазначив, що не придбає доньці телефон, поки їй не виповниться 10 років.
Нагадаємо, нещодавно Бєдняков подивився докфільм "20 днів у Маріуполі" про його рідне місто і поділився враженнями. Також ведучий та його дружина показували, як відпочивають з дітьми в Карпатах.