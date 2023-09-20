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Бедняков трогательно поздравил дочь с Днем рождения

20 сентября 2023 15:38
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Бедняков трогательно поздравил дочь с Днем рождения
Андрей Бедняков с дочерью Ксенией. Фото: instagram.com/biedniakov
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Андрей Бедняков поздравил свою дочь Ксению с 8-летием. Телеведущий опубликовал милые и забавные фото с девочкой и написал трогательные слова.

Поздравление опубликовал на своей странице в Instagram .

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Андрей Бедняков вместе с женой телеведущей Анастасией Короткой воспитывают двоих детей – дочь Ксению и 11-месячного сына Остапа.

Сегодня День рождения празднует дочь ведущих Ксения. Ей исполнилось 8 лет и в честь праздника Бедняков опубликовал пост, в котором показал фото с дочерью из разных совместных путешествий. И трогательно поздравил.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Andrii Biedniakov (@biedniakov)

"Тебе 8, Ксения Андреевна! Ты взрослая. Я всегда рядом. Что бы не случилось. Буду подбрасывать тебя, пока есть силы. До последнего дыхания. Мы с мамой гордимся тобой. Люблю тебя!

Тот, кто принимает ванну и доедает еду после тебя". – написал звездный папа в публикации.

 

бедняков дочь Ксения
Андрей Бедняков с дочерью Ксенией. Фото:
instagram.com/biedniakov
бедняков дочь Ксения
Андрей Бедняков с дочерью Ксенией. Фото:
instagram.com/biedniakov
бедняков дочь Ксения
Дочь Беднякова Ксения. Фото:
instagram.com/biedniakov

Ведущий добавил забавный постскриптум, в котором отметил, что не купит дочери телефон, пока ей не исполнится 10 лет.

Напомним, недавно Бедняков посмотрел докфильм "20 дней в Мариуполе" о его родном городе и поделился впечатлениями. Также ведущий и его жена показывали, как отдыхают с детьми в Карпатах.

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