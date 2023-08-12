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Бєдняков та його дружина показали, як відпочивають з дітьми в Карпатах: фото

12 серпня 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бєдняков та його дружина показали, як відпочивають з дітьми в Карпатах: фото
Шоумен Андрій Бєдняков з сином Остапом. Фото: Instagram/biedniakov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно, вперше від початку повномасштабної війни, до України повернулась родина шоумена Андрія Бєднякова. Акторка Анастасія Коротка привезла на Батьківщину семирічну доньку Ксенію та дев’ятимісячного сина Остапа, який народився в жовтні минулого року у США. Зіркова родина приїхала на відпочинок у Карпати.

Відповідні фото та відео з’явились у соцмережах Андрія та Анастасії.

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36-річний зірковий уродженець Маріуполя у своєму гумористичному стилі повідомив, що навчив з дружиною маленького сина грати на трембіті, а також загубили кросівки донечки, якій наступного місяця виповниться вісім років. 

Шоумен Андрій Бєдняков та акторка Анастасія Коротка з дітьми. Фото: Instagram/biedniakov
Шоумен Андрій Бєдняков та акторка Анастасія Коротка з дітьми. Фото: Instagram/biedniakov

Не відставала у гуморі й Анастасія Коротка. Акторка опублікувала відео, на якому маленький Остап вправно грає на музичній іграшці. 

"Перший ді-джей сет Остапа. Коли в дев’ять місяців вже танцюєш краще за свого татка", — зауважила Коротка. 

За словами Анастасії, перше, що зробила зіркова родина — вирушила збирати гриби. Домашній улюбленець також отримує задоволення від поїздки. Життєві інтереси білого песика Коротка описала в сторіз. 

Скриншоти: Instagram/nastyakorotkaya

Нагадаємо, раніше ми писали, які слова шанувальниці Андрій Бєдняков надовго запам'ятає. Також ми розповідали, що Бєдняков повідав про рідний дім в Маріуполі, який знищили окупанти.

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