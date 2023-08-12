Бєдняков та його дружина показали, як відпочивають з дітьми в Карпатах: фото

Шоумен Андрій Бєдняков з сином Остапом. Фото: Instagram/biedniakov

Нещодавно, вперше від початку повномасштабної війни, до України повернулась родина шоумена Андрія Бєднякова. Акторка Анастасія Коротка привезла на Батьківщину семирічну доньку Ксенію та дев’ятимісячного сина Остапа, який народився в жовтні минулого року у США. Зіркова родина приїхала на відпочинок у Карпати.

Відповідні фото та відео з’явились у соцмережах Андрія та Анастасії.

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36-річний зірковий уродженець Маріуполя у своєму гумористичному стилі повідомив, що навчив з дружиною маленького сина грати на трембіті, а також загубили кросівки донечки, якій наступного місяця виповниться вісім років.

Шоумен Андрій Бєдняков та акторка Анастасія Коротка з дітьми. Фото: Instagram/biedniakov

Шоумен Андрій Бєдняков та акторка Анастасія Коротка з дітьми. Фото: Instagram/biedniakov

Не відставала у гуморі й Анастасія Коротка. Акторка опублікувала відео, на якому маленький Остап вправно грає на музичній іграшці.

"Перший ді-джей сет Остапа. Коли в дев’ять місяців вже танцюєш краще за свого татка", — зауважила Коротка.

За словами Анастасії, перше, що зробила зіркова родина — вирушила збирати гриби. Домашній улюбленець також отримує задоволення від поїздки. Життєві інтереси білого песика Коротка описала в сторіз.

Скриншоти: Instagram/nastyakorotkaya

Нагадаємо, раніше ми писали, які слова шанувальниці Андрій Бєдняков надовго запам'ятає. Також ми розповідали, що Бєдняков повідав про рідний дім в Маріуполі, який знищили окупанти.