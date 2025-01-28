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Білий дім представив офіційний портрет Меланії Трамп

28 січня 2025 13:25
Марія Покровська - Редактор
Білий дім представив офіційний портрет першої леді США Меланії Трамп — фото
Меланія Трамп. Фото: instagram.com/melaniatrump
Марія Покровська - Редактор

Білий дім представив офіційний портер першої леді США Меланії Трамп. Світлина була зроблена після інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Новий портрет дружини президента з'явився на її офіційних сторінках у Instagram

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На новому фото дружина політика постала у діловому образі. Меланія позувала у кадрі у чорному штанному костюмі та білій сорочці з елегантною укладкою.

Офіційний портрет Меланії Трамп
Меланія Трамп на офіційному портреті. Фото: instagram.com/melaniatrump

Світлина була зроблена у Жовтому овальному кабінеті. Перша леді стояла, спершись руками на дзеркальний стіл, а позаду неї виднівся Монумент Вашингтона. Цікаво, що знімок вирішили зробити чорно-білим.

У мережі вже порівняли новий портрет Меланії з тим, який був зроблений під час першого президентства Трампа 2017 року. Усі відмітили, що на першому фото перша леді має більш відкритий та усміхнений вигляд, тоді як на другому вона демонструє силу та суворість.

Портрет Меланії Трамп 2017 року
Меланія Трамп на офіційному портреті 2017 року. Фото: instagram.com/flotus45

Нагадаємо, раніше стилісти пояснили, що означав образ Меланії Трамп на інавгурації 47-го президента США. Також ми писали, що Дональд Трамп привітав дружину із річницею шлюбу.

 

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