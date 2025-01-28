Белый дом представил официальный портрет первой леди США Мелании Трамп — фото

Мелания Трамп. Фото: instagram.com/melaniatrump

Белый дом представил официальный портер первой леди США Мелании Трамп. Фотография была сделана после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Новый потрет жены президента появился на ее официальных страницах в Instagram.

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На новом фото супруга политика предстала в деловом образе. Мелания позировала в кадре в черном брючном костюме и белой рубашке с элегантной укладкой.

Мелания Трамп на официальном портрете. Фото: instagram.com/melaniatrump

Фотография была сделана в Желтом овальном кабинете. Первая леди стояла, опершись руками на зеркальный стол, а позади нее виднелся Монумент Вашингтона. Интересно, что снимок решили сделать черно-белым.

В сети уже сравнили новый портрет Мелании с тем, который был сделан во время первого президентства Трампа в 2017 году. Все отметили, что на первом фото первая леди выглядит более открытой и улыбчивой, в то время как на втором она демонстрирует силу и строгость.

Мелания Трамп на официальном портрете 2017 года. Фото:instagram.com/flotus45

Напомним, ранее стилисты объяснили, что означал образ Мелании Трамп на инаугурации 47-го президента США. Также мы писали, что Дональд Трамп поздравил жену с годовщиной брака.