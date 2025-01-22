Дональд Трамп ніжно привітав Меланію з 20 річницею весілля — фото

Дональд Трамп поцілував Меланію Трамп. Фото: instagram/firstfamilytrumps

Президент США Дональд Трамп привітав свою дружину з 20 річницею весілля. Він показав архівне весільне фото з Меланією.

Допис американський лідер виклав в Instagram.

Читайте також:

Дональд Трамп привітав дружину з 20 річницею весілля

Республіканець виклав вітальний допис. Два десятки років тому він одружився з моделлю Меланією і весілля було грандіозним. Президент США опублікував фото з того дня і на ньому пара має надзвичайно щасливий вигляд.

"Вітаю Меланію з 20-ю річницею!" — написав він. Натомість перша леді у соцмережах про їхнє свято не згадувала.

Меланія і Дональд Трамп на весіллі. Фото: instagram/realdonaldtrump

Нагадаємо, мережа вибухнула сміхом через невдалий поцілунок Дональда і Меланії Трамп на інавгурації. Також ми розповідали, що донька американського президента Іванка повторила легендарний образ акторки Одрі Гепберн.