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Трамп щемливо привітав Меланію з 20 річницею весілля

22 січня 2025 22:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Дональд Трамп ніжно привітав Меланію з 20 річницею весілля — фото
Дональд Трамп поцілував Меланію Трамп. Фото: instagram/firstfamilytrumps
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Президент США Дональд Трамп привітав свою дружину з 20 річницею весілля. Він показав архівне весільне фото з Меланією.

Допис американський лідер виклав в Instagram. 

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Республіканець виклав вітальний допис. Два десятки років тому він одружився з моделлю Меланією і весілля було грандіозним. Президент США опублікував фото з того дня і на ньому пара має надзвичайно щасливий вигляд.

"Вітаю Меланію з 20-ю річницею!" — написав він. Натомість перша леді у соцмережах про їхнє свято не згадувала.

Меланія і Дональд Трамп, весілля
Меланія і Дональд Трамп на весіллі. Фото: instagram/realdonaldtrump

Нагадаємо, мережа вибухнула сміхом через невдалий поцілунок Дональда і Меланії Трамп на інавгурації. Також ми розповідали, що донька американського президента Іванка повторила легендарний образ акторки Одрі Гепберн.

США Дональд Трамп весілля президент Меланія Трамп

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