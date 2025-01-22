Дональд Трамп ніжно привітав Меланію з 20 річницею весілля — фото

Трамп щемливо привітав Меланію з 20 річницею весілля
Президент США Дональд Трамп привітав свою дружину з 20 річницею весілля. Він показав архівне весільне фото з Меланією.
Допис американський лідер виклав в Instagram.
Дональд Трамп привітав дружину з 20 річницею весілля
Республіканець виклав вітальний допис. Два десятки років тому він одружився з моделлю Меланією і весілля було грандіозним. Президент США опублікував фото з того дня і на ньому пара має надзвичайно щасливий вигляд.
"Вітаю Меланію з 20-ю річницею!" — написав він. Натомість перша леді у соцмережах про їхнє свято не згадувала.
Нагадаємо, мережа вибухнула сміхом через невдалий поцілунок Дональда і Меланії Трамп на інавгурації. Також ми розповідали, що донька американського президента Іванка повторила легендарний образ акторки Одрі Гепберн.
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