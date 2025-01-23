Стало відомо, що означав капелюх Меланії Трамп — деталі

Дональд і Меланія Трамп. Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп з'явилась на інавгурації чоловіка в дуже елегантному, але водночас нетиповому образі. Вона прикрила очі капелюхом і поводилася відчужено.

Про це пише Page Six.

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Вони вважають, що перша леді вирішила під час другого терміну робити все "по-своєму". Якщо раніше чимало американських дизайнерів відмовлялись вдягати її, то нині ситуація змінилась.

"Їй байдуже. Вона нерозбірлива, незрозуміла — і їй це подобається. Її погляд говорив: "Я бездоганна і контролюю себе". Це показало, що цього разу вона зробить все по-своєму — вона не озиратиметься на інших", — вважає модна експертка Ненсі МакДонелл.

@madewithlovefilm Why did she eat up the inauguration with this outfit today? Not much a fan of her husband. “Melanija Knavs was born in SR Slovenia—then part of Yugoslavia—where she began working as a fashion model at the age of 16. She changed the spelling of her name to Melania Knauss, and she traveled to Paris and Milan to seek modeling work before meeting Paolo Zampolli, who hired her and sponsored her immigration to the United States in 1996. She continued working as a model in Manhattan, where Zampolli introduced her to the real estate developer Donald Trump in 1998.” #2025inauguration #2025 #melaniatrump #melaniatrumpfashion #melaniatrumpedit #melaniaedit ♬ original sound - madewithlove

Напередодні інавгурації Меланія Трамп заявила, що цього разу краще підготувалась до своїх обов'язків. Вона проаналізувала помилки і знає, що робити тепер.

"Я просто відчуваю, що люди мене не прийняли, можливо... І я не мала великої підтримки. Можливо, деякі люди бачать у мені просто дружину президента, але я стою на своїх ногах, незалежна. У мене є свої думки. У мене є свої "так" і "ні". Я не завжди погоджуюся з тим, що говорить чи робить мій чоловік. І це нормально", — сказала перша леді.

Дональд і Меланія Трамп. Фото: instagram/ellefr

Нагадаємо, що Дональд Трамп привітав дружину з 20 річницею весілля. Також ми розповідали, як мережа вибухнула мемами через капелюшок Меланії Трамп.