Ірина Білик вперше прокоментувала роман з ексчоловіком Ані Лорак — відео

Білик вперше відповіла на чутки про роман із колишнім Ані Лорак
Співачка Ірина Білик відреагувала на чутки про роман із колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак, турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу. Артистка зізналася, у яких вони стосунках насправді.
Зірка дала коментар Fashion Reality TV.
Білик відповіла на чутки про роман з Налкакіоглу
Нещодавно співачку запідозрили у стосунках із бізнесменом. Чутки про ймовірний роман пари почали ширитися після того, як на одному з виступів Ірина пофліртувала із Муратом просто на сцені. Окрім того, артистка знялася у рекламній кампанії косметичного бренду, гендиректором якого є Налкакіоглу.
Як зізналася Білик, вона полюбляє східних чоловіків і бізнесмен дійсно припадає під типаж. Однак, за словами співачки, вони із ексчоловіком Лорак просто приятелі.
"Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я зустрічалася, з ким у мене були стосунки. Чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні і дуже добрі. Я можу сказати лише одне — розкривати глядачам всіх таємниць я не можу. Це буде неправильно, тому головне в моєму житті — це пісні, моя творчість. Але те, що є дуже приємна людина в моєму житті — Мурат — це однозначно. Мені б хотілося, щоб наша дружба дійсно продовжувалася", — сказала Білик.
Нагадаємо, у мережі ходять чутки, що Демі Мур закрутила роман з молодшим на 21 рік актором. Також ми писали, що зірка "Ліги сміху" оголосив про заручини з коханою.
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