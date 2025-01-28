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Білик вперше відповіла на чутки про роман із колишнім Ані Лорак

28 січня 2025 10:58
Марія Покровська - Редактор
Ірина Білик вперше прокоментувала роман з ексчоловіком Ані Лорак — відео
Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna
Марія Покровська - Редактор

Співачка Ірина Білик відреагувала на чутки про роман із колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак, турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу. Артистка зізналася, у яких вони стосунках насправді.

Зірка дала коментар Fashion Reality TV.

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Нещодавно співачку запідозрили у стосунках із бізнесменом. Чутки про ймовірний роман пари почали ширитися після того, як на одному з виступів Ірина пофліртувала із Муратом просто на сцені. Окрім того, артистка знялася у рекламній кампанії косметичного бренду, гендиректором якого є Налкакіоглу.

Як зізналася Білик, вона полюбляє східних чоловіків і бізнесмен дійсно припадає під типаж. Однак, за словами співачки, вони із ексчоловіком Лорак просто приятелі.

"Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я зустрічалася, з ким у мене були стосунки. Чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні і дуже добрі. Я можу сказати лише одне — розкривати глядачам всіх таємниць я не можу. Це буде неправильно, тому головне в моєму житті — це пісні, моя творчість. Але те, що є дуже приємна людина в моєму житті — Мурат — це однозначно. Мені б хотілося, щоб наша дружба дійсно продовжувалася", — сказала Білик.

Нагадаємо, у мережі ходять чутки, що Демі Мур закрутила роман з молодшим на 21 рік актором. Також ми писали, що зірка "Ліги сміху" оголосив про заручини з коханою.

Ірина Білик Ані Лорак роман Мурат Налчаджиоглу українські зірки

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