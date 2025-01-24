У мережі підозрюють Білик і  ексчоловіка Лорак у романі — деталі

Колишній Ані Лорак закрутив роман з Іриною Білик — теорія блогера
Світський блогер і пліткар Богдан Беспалов повідомив, що колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу прагне закрутити роман з Іриною Білик. Їх вже помічали під час обіймів.
Про це Беспалов пише у своєму Telegram-каналі.
Беспалов підозрює Білик і Налчаджиоглу у романі
За словами блогера, Мурата Налчаджиоглу та Ірину Білик помітили в теплих обіймах. Чоловік фліртував із зіркою, дарував їй квіти та цілував.
"Навіщо йому роман із Білик? З чуток, із Мурата ліпитимуть політичний проєкт, і аудиторія великої зірки чудово вписується як потенційний електорат. Настільки лестить, що івент своєї компанії, за чутками, він організував спеціально для неї — весь коридор був у портретах Білик", — так написав Беспалов.
Також блогер вважає, що колишній чоловік Ані Лорак хоче використати Ірину Білик для власної вигоди.
"Час покаже, але частка правди в цьому є. Це її типаж, вона досить добра і довірлива, тож Муратик впаде на вуха і буде робити свою справу. Але оригінальний кейс піарників — через "зірковий роман" зібрати потенційний електорат. Нудить від цих гельмінтів, які тільки й мріють дорватися до корита... Ірині Білик бажаємо мудрості не впасти в цей бруд", — додав блогер.
Нагадаємо, Дантес переспівав відому пісню Ірини Білик. Також співачка вперше за багато років показала свого сина.
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