У мережі підозрюють Білик і  ексчоловіка Лорак у романі — деталі

Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Світський блогер і пліткар Богдан Беспалов повідомив, що колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу прагне закрутити роман з Іриною Білик. Їх вже помічали під час обіймів.

Про це Беспалов пише у своєму Telegram-каналі.

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За словами блогера, Мурата Налчаджиоглу та Ірину Білик помітили в теплих обіймах. Чоловік фліртував із зіркою, дарував їй квіти та цілував.

"Навіщо йому роман із Білик? З чуток, із Мурата ліпитимуть політичний проєкт, і аудиторія великої зірки чудово вписується як потенційний електорат. Настільки лестить, що івент своєї компанії, за чутками, він організував спеціально для неї — весь коридор був у портретах Білик", — так написав Беспалов.

Мурат Налчаджиоглу й Ірина Білик. Фото: скриншот

Також блогер вважає, що колишній чоловік Ані Лорак хоче використати Ірину Білик для власної вигоди.

"Час покаже, але частка правди в цьому є. Це її типаж, вона досить добра і довірлива, тож Муратик впаде на вуха і буде робити свою справу. Але оригінальний кейс піарників — через "зірковий роман" зібрати потенційний електорат. Нудить від цих гельмінтів, які тільки й мріють дорватися до корита... Ірині Білик бажаємо мудрості не впасти в цей бруд", — додав блогер.

Мурат Налчаджиоглу обіймає Ірину Білик. Фото: скриншот

Нагадаємо, Дантес переспівав відому пісню Ірини Білик. Також співачка вперше за багато років показала свого сина.