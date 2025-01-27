Єфим Константиновський заручився зі своєю дівчиною — фото

Єфим Константиновський зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/lizanechyporenko

Український телеведучий Єфим (Фіма) Константиновський та його дівчина Єлизавета потішили шанувальників радісною новиною. Закохані оголосили про заручини.

Щасливою звісткою наречена шоумена поділилася в Instagram.

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33-річний телеведучий наважився на серйозний крок у стосунках зі своєю коханою. Шоумен зробив дівчині пропозицію руки та серця.

У stories Єлизавета поділилася щасливими кадрами з коханим та показала обручку з камінцем на безіменному пальці.

Єфим Константиновський з нареченою. Фото: instagram.com/lizanechyporenko

Як саме минули заручини, закохані поки що не показали, однак, судячи з фото, Константиновський освідчився своїй обраниці просто неба під час прогулянки.

Як відомо, для ведучого це буде другий шлюб. Протягом тривалого часу Єфим був одружений із дівчиною на ім'я Влада, з якою грав у одній команді КВК. У лютому 2023 року пара оголосила про розлучення.

Раніше відомий ведучий та його дружина оголосили про те, що стануть батьками втретє. Також ми писали, що ексдружина Дмитра Ступки вперше назвала причину їхнього розлучення.