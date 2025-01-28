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Билык впервые ответила на слухи о романе с бывшим Ани Лорак

28 января 2025 10:58
Мария Покровская - Редактор
Ирина Билык впервые прокомментировала роман с экс-супругом Ани Лорак - видео
Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna
Мария Покровская - Редактор

Певица Ирина Билык отреагировала на слухи о романе с бывшим мужем изменницы Ани Лорак, турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу. Артистка призналась, в каких они отношениях на самом деле.

Звезда дала комментарий Fashion Reality TV.

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Билык ответила на слухи о романе с Налкакиоглу

Недавно певицу заподозрили в отношениях с бизнесменом. Слухи о вероятном романе пары начали распространяться после того, как на одном из выступлений Ирина пофлиртовала с Муратом прямо на сцене. Кроме того, артистка снялась в рекламной кампании косметического бренда, гендиректором которого является Налкакиоглу.

 

Как призналась Билык, она любит восточных мужчин и бизнесмен действительно приходится под типаж. Однако, по словам певицы, они с экс-супругом Лорак просто приятели.

"Я очень люблю восточных мужчин. Вы знаете, с кем я встречалась, с кем у меня были отношения. Почему-то они все черноволосые, симпатичные, энергичные и очень добрые. Я могу сказать лишь одно - раскрывать зрителям всех тайн я не могу. Это будет неправильно, потому главное в моей жизни — это песни, мое творчество. Но то, что есть очень приятный человек в моей жизни — Мурат — это однозначно. Мне бы хотелось, чтобы наша дружба действительно продолжалась", — сказала Билык.

Напомним, в сети ходят слухи, что Деми Мур закрутила роман с младшим на 21 год актером. Также мы писали, что звезда "Лиги смеха" объявил о помолвке с возлюбленной.

Ирина Билык Ани Лорак роман Мурат Налчаджиоглу украинские звезды

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