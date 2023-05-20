Білл Гейтс добудував свій багатомільйонний маєток

Бізнесмен Білл Гейтс. Фото: instagram.com/thisisbillgates

Мільярдер Білл Гейтс нарешті добудував свій будинок. Саме через цей будинок сусіди бізнесмена неодноразово жалілися на нього.

Про це пише TMZ.



Білл Гейтс жив у будинку в Сан-Дієго, ще коли був у шлюбі з дружиною Меліндою. Коли пара розійшлася, маєток залишився бізнесмену і він вирішив його переобладнати. Ще під час будівництва сусіди були не задоволені тим, що процес проходив занадто голосно і заважав відпочивати.

У будинку 6 кімнат, три ванних та одна додаткова вбиральня.

Засновник Microsoft постійно контролював процес будівництва та приїжджав з перевіркою навіть уночі.

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Будинок Білла Гейтса. Фото: tmz.com

Будинок Білла Гейтса. Фото: tmz.com

Будинок Білла Гейтса. Фото: tmz.com

Будинок Білла Гейтса. Фото: tmz.com 1 / 4

Вартість нерухомості складає $43 мільйони. Але це значно дешеве, ніж апартаменти доньки Гейтса у Нью-Йорку.

26-річна донька бізнесмена мешкає у квартирі за $51 мільйон. Шість кімнат та дороге оздоблення дівчині та її чоловікові продав гонщик Льюіс Гамільтон. Сам він там ніколи не жив.

Нагадаємо, співачка Бейонсе та її чоловік репер Джей-Зі зробили вигідну інвестицію. Пара придбала розкішний маєток на березі океану.

Найдорожчий будинок у Каліфорнії обійшовся зірковому подружжю у $200 млн. Це новий рекорд у сфері нерухомості. Минула найдорожча покупка будинку у Каліфорнії обійшлася його господареві у $177 млн. Рекордна угода в країні становить $238 млн. за апартаменти в Нью-Йорку.