Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Білл Гейтс добудував свій багатомільйонний маєток arrow

Білл Гейтс добудував свій багатомільйонний маєток

20 травня 2023 22:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Білл Гейтс добудував свій багатомільйонний маєток
Бізнесмен Білл Гейтс. Фото: instagram.com/thisisbillgates
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мільярдер Білл Гейтс нарешті добудував свій будинок. Саме через цей будинок сусіди бізнесмена неодноразово жалілися на нього.

Про це пише TMZ.
  
Білл Гейтс жив у будинку в Сан-Дієго, ще коли був у шлюбі з дружиною Меліндою. Коли пара розійшлася, маєток залишився бізнесмену і він вирішив його переобладнати. Ще під час будівництва сусіди були не задоволені тим, що процес проходив занадто голосно і заважав відпочивати. 
У будинку 6 кімнат, три ванних та одна додаткова вбиральня.
Засновник Microsoft постійно контролював процес будівництва та приїжджав з перевіркою навіть уночі.

Читайте також:
  • Будинок Білла Гейтса. Фото: tmz.com
  • Будинок Білла Гейтса. Фото: tmz.com
  • Будинок Білла Гейтса. Фото: tmz.com
  • Будинок Білла Гейтса. Фото: tmz.com
1 / 4

Вартість нерухомості складає $43 мільйони. Але це значно дешеве, ніж апартаменти доньки Гейтса у Нью-Йорку.

26-річна донька бізнесмена мешкає у квартирі за $51 мільйон. Шість кімнат та дороге оздоблення дівчині та її чоловікові продав гонщик Льюіс Гамільтон. Сам він там ніколи не жив.

Нагадаємо, співачка Бейонсе та її чоловік репер Джей-Зі зробили вигідну інвестицію. Пара придбала розкішний маєток на березі океану.

Найдорожчий будинок у Каліфорнії обійшовся зірковому подружжю у $200 млн. Це новий рекорд у сфері нерухомості. Минула найдорожча покупка будинку у Каліфорнії обійшлася його господареві у $177 млн. Рекордна угода в країні становить $238 млн. за апартаменти в Нью-Йорку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB