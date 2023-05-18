Штучний інтелект на концерті Бейонсе спричинив скандал

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

У центрі Кардіффа (Велика Британія) відбувся концерт Бейонсе, який може мати далекі наслідки. На стадіоні "Принципаліті" зібралися близько 60 тис. фанатів артистки, біометричну інформацію яких опрацьовував штучний інтелект.

Про це пише BBC.

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Втручання в особисте життя

З міркувань безпеки у місці проведення концерту встановили камери спостереження зі штучним інтелектом, які в реальному часі сканували обличчя людей та порівнювали їх з інформацією про ймовірних злочинців.

Деякі правозахисники вважають використання таких технологій порушенням права людини на приватність та навіть втручанням у її особисте життя. Фахівці вважають, що упередженість у використанні цієї технології ще потрібно досліджувати.

Поліція Південного Уельсу наголосила, якщо людини немає в "списку спостереження", то записи камер автоматично щомісяця видаляються.

Раніше жінка, яка стверджує, що народила сина від Джей-Зі, розповіла про ніч з репером. Зірка не коментує спорідненість, але хлопець готовий йти до кінця, щоб довести правду.

Нагадаємо, американська співачка Бейонсе відкрила у Стокгольмі світовий тур. На відкритті вона була у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.