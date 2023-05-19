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Шедевр архітектури: Бейонсе придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії

19 травня 2023 21:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бейонсе придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії
Репер Джей-Зі з дружиною співачкою Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Бейонсе та її чоловік репер Джей-Зі зробили вигідну інвестицію. Пара придбала розкішний маєток на березі океану.

Про це пише видання TMZ.

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Найдорожчий будинок у Каліфорнії

Найдорожчий будинок у Каліфорнії обійшовся зірковому подружжю у $200 млн. Це новий рекорд у сфері нерухомості. Минула найдорожча покупка будинку у Каліфорнії обійшлася його господареві у $177 млн. Рекордна угода в країні становить $238 млн. за апартаменти в Нью-Йорку.

Бейонсе з чоловіком придбала найдорожчий маєток. Фото: tmz.com
Бейонсе з чоловіком придбали найдорожчий маєток. Фото: tmz.com

Маєток Бейонсе у Малібу має вид на Тихий океан і розташований у районі мільярдерів. Будинок був побудований Вільямом Беллом, одним з найбільших колекціонерів арт-предметів. Бел будував будинок 15 років.

Бейонсе з чоловіком придбали найдорожчий маєток. Фото: tmz.com
Бейонсе з чоловіком придбали найдорожчий маєток. Фото: tmz.com

Дизайнер маєтку Тадао Андо, японський архітектор, який також працював над будинком Каньє Веста у Малібу.

Бейонсе з чоловіком придбали найдорожчий маєток. Фото: tmz.com
Бейонсе з чоловіком придбали найдорожчий маєток. Фото: tmz.com

Нагадаємо, купівля будинку є другим великим придбанням пари у Лос-Анджелесі. У 2017 році вони купили будинок за $88 млн, який пізніше продали за $100 млн.

Раніше Бейонсе розповіла, як заробила перші гроші.

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