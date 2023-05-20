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Билл Гейтс достроил свое многомиллионное имение

20 мая 2023 22:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Билл Гейтс достроил свое многомиллионное имение
Бизнесмен Билл Гейтс. Фото: instagram.com/thisisbillgates
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Миллиардер Билл Гейтс наконец-то достроил свой дом. Именно из-за этого дома соседи бизнесмена неоднократно жаловались на него.

Об этом пишет TMZ.

Билл Гейтс жил в доме в Сан-Диего, еще когда женился на жене Мелинде. Когда пара разошлась, имение осталось бизнесмену и тот решил его переоборудовать. Еще во время строительства соседи были недовольны тем, что процесс проходил слишком громко и мешал отдыхать.
В доме 6 комнат, три ванные и один дополнительный туалет.
Основатель Microsoft постоянно контролировал процесс строительства и приезжал с проверкой даже ночью.

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Стоимость недвижимости составляет $43 миллиона. Но это гораздо дешевле, чем апартаменты дочери Гейтса в Нью-Йорке.

26-летняя дочь бизнесмена проживает в квартире за $51 миллион. Шесть комнат и дорогое убранство девушке и ее мужу продал гонщик Льюис Хамильтон. Сам он там никогда не жил.

Напомним, певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей-Зи сделали выгодную инвестицию. Пара приобрела роскошное поместье на берегу океана.

Самый дорогой дом в Калифорнии обошелся звездным супругам в $200 млн. Это новый рекорд в сфере недвижимости. Прошла самая дорогая покупка дома в Калифорнии обошлась его хозяину $177 млн. Рекордная сделка в стране составляет $238 млн. за апартаменты в Нью-Йорке.

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