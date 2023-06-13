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Біллі Айліш вперше показала татуювання на пікантному місці

13 червня 2023 18:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Біллі Айліш у бікіні вперше показала татуювання на пікантному місці
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Біллі Айліш не часто балує прихильників власними приватними фото. Але це за неї роблять її друзі.

Подруга артистки запостила знімок у своєму Instagram.

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Таємне татуювання

Подруга Біллі Айліш Аннабель Зіммер, донка відомого композитора Ганса Зіммера, весело провела час разом з Біллі Айліш та іншими друзями. На фото з будинку Аннабель Біллі позує у басейні в бікіні. На знімку можна помітити татуювання у зоні декольте артистки. Сама Біллі раніше казала, що прихильники його ніколи не побачать.

Татуювання у вигляді напису свого прізвища вона зробила у 2020 році, коли отримала Grammy. Крім цього татуюванню у співачки є ще кілька малюнків на тілі.

 

Біллі Айліш зробила татуюванн після того, як отримала музичну премію. Фото: instagram.com/annabelzimmer

"Більшу частину своєї кар'єри мені казали, що я вдягаюсь як хлопець, і маю виглядати більш жіночною. Тепер я достатньо впевнено почуваюся у будь-чому, щоб не надягнула", — говорить артистка, яка минулого місяця розбіглася з фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Розерфордом. Музикант був її на 10 років старший.

Нагадаємо, до будинку Біллі Айліш у Лос-Анджелесі (США) викликали поліцію.

Раніше стало відомо, що Лана Дель Рей знялася для обкладинки журналу Interview. Інтерв’ю в неї взяла її давня шанувальниця та колега Біллі Айліш.

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