Біллі Айліш у бікіні вперше показала татуювання на пікантному місці

Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish/

Співачка Біллі Айліш не часто балує прихильників власними приватними фото. Але це за неї роблять її друзі.

Подруга артистки запостила знімок у своєму Instagram.

Читайте також:

Таємне татуювання

Подруга Біллі Айліш Аннабель Зіммер, донка відомого композитора Ганса Зіммера, весело провела час разом з Біллі Айліш та іншими друзями. На фото з будинку Аннабель Біллі позує у басейні в бікіні. На знімку можна помітити татуювання у зоні декольте артистки. Сама Біллі раніше казала, що прихильники його ніколи не побачать.

Татуювання у вигляді напису свого прізвища вона зробила у 2020 році, коли отримала Grammy. Крім цього татуюванню у співачки є ще кілька малюнків на тілі.

Біллі Айліш зробила татуюванн після того, як отримала музичну премію. Фото: instagram.com/annabelzimmer

"Більшу частину своєї кар'єри мені казали, що я вдягаюсь як хлопець, і маю виглядати більш жіночною. Тепер я достатньо впевнено почуваюся у будь-чому, щоб не надягнула", — говорить артистка, яка минулого місяця розбіглася з фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Розерфордом. Музикант був її на 10 років старший.

Нагадаємо, до будинку Біллі Айліш у Лос-Анджелесі (США) викликали поліцію.

Раніше стало відомо, що Лана Дель Рей знялася для обкладинки журналу Interview. Інтерв’ю в неї взяла її давня шанувальниця та колега Біллі Айліш.