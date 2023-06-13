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Билли Айлиш впервые показала татуировку на пикантном месте

13 июня 2023 18:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Билл Айлиш в бикини впервые показала татуировку на пикантном месте
Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Билли Айлиш не часто балует поклонников своими личными фото. Но это за нее делают ее друзья.

Подруга артистки запостила снимок в своем Instagram.

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Подруга Билли Айлиш Аннабель Зиммер, дочь известного композитора Ханса Зиммера, весело провела время вместе с Билли Айлиш. На фото из дома Аннабель Билли позирует в бикини. На снимке можно увидеть татуировку в зоне декольте артистки. Сама Билли раньше говорила, что поклонники ее никогда не увидят.

Татуировку в виде надписи своей фамилии она сделала в 2020 году, когда получила Grammy. Помимо этой татуировки у певицы есть еще несколько рисунков на теле.

 

Билли Айлиш сделала татуировку после того, как получила музыкальную премию. Фото: instagram.com/annabelzimmer

"Большую часть своей карьеры мне говорили, что я одеваюсь как парень, и должна выглядеть более женственной. Теперь я достаточно уверенно чувствую себя, что бы не надела", — говорит артистка, которая в прошлом месяце разбежалась с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Розерфордом. Музыкант был ее на 10 лет старше.

Напомним, в дом Билли Айлиш в Лос-Анджелесе (США) вызвали полицию.

Ранее стало известно, что Лана Дель Рэй снялась для обложки журнала Interview. Интервью у нее взяла ее давняя поклонница и коллега Билли Айлиш.

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