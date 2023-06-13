Билл Айлиш в бикини впервые показала татуировку на пикантном месте

Билли Айлиш впервые показала татуировку на пикантном месте
Певица Билли Айлиш не часто балует поклонников своими личными фото. Но это за нее делают ее друзья.
Подруга артистки запостила снимок в своем Instagram.
Секретная татуировка
Подруга Билли Айлиш Аннабель Зиммер, дочь известного композитора Ханса Зиммера, весело провела время вместе с Билли Айлиш. На фото из дома Аннабель Билли позирует в бикини. На снимке можно увидеть татуировку в зоне декольте артистки. Сама Билли раньше говорила, что поклонники ее никогда не увидят.
Татуировку в виде надписи своей фамилии она сделала в 2020 году, когда получила Grammy. Помимо этой татуировки у певицы есть еще несколько рисунков на теле.
"Большую часть своей карьеры мне говорили, что я одеваюсь как парень, и должна выглядеть более женственной. Теперь я достаточно уверенно чувствую себя, что бы не надела", — говорит артистка, которая в прошлом месяце разбежалась с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Розерфордом. Музыкант был ее на 10 лет старше.
Напомним, в дом Билли Айлиш в Лос-Анджелесе (США) вызвали полицию.
Ранее стало известно, что Лана Дель Рэй снялась для обложки журнала Interview. Интервью у нее взяла ее давняя поклонница и коллега Билли Айлиш.