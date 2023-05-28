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Біллі Айліш дала відсіч хейтерам, яким не подобається її новий стиль одягу

28 травня 2023 18:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Біллі Айліш дала відсіч хейтерам, яким не подобається її новий стиль одягу
Американська співачка Біллі Айліш. Фото: Instagram/billieeilish
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зовнішній вигляд 21-річної американської  співачки Біллі Айліш чи не щотижня обговорюють у світових таблоїдах. Куди частіше це роблять користувачі соцмереж. Саме до них звернулась багаторазова лауреатка премії "Ґреммі".

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці 

Біллі Айліш написала, що перші п'ять років своєї кар'єри вона постійно вислуховувала негативні коментарі на адресу свого "хлоп'ячого" іміджу. Тоді хейтери намагалися переконати співачку в тому, що вона виглядатиме привабливіше, якщо одягатиметься більш жіночніше

Однак тепер, коли Біллі справді змінила стиль та проміняла широкі штани на сукні, її підписники обурюються, що вона "продалася". Мовчати зірка не стала. 

"Ви знали, що жінки багатогранні? Шокує, правда? Вірте чи ні, але жінок може цікавити багато речей. Крім того, жіночність не дорівнює слабкості. Шалено? Хто знав? Так само як і те, що вони можуть висловлювати себе по-різному у певні періоди часу. Люди, ви справжні ідіоти. Я можу бути будь-якою", — відповіла хейтерам співачка.

Еволюція стилю співачки Біллі Айліш. Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, що користувачі соцмереж  розкритикували Каннський міжнародний фестиваль за Instagram-десант. Також ми розповідали, що іранська модель завітала на французький Лазурний беріг в "сукні-шибениці".

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