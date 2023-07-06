Біллі Портер розлучився з чоловіком, з яким був у шлюбі шість років

Американський шоумен Біллі Портер та Адам Сміт. Фото: Facebook/theebillyporter

Американський актор, співак і драматург Біллі Портер розлучився зі своїм чоловіком, Адамом Смітом. Разом зіркове подружжя було 14 років (з перервами), шість з яких у шлюбі.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Про розірвання шлюбу дворазового номінанта на "Золотий глобус", а також володара премій "Тоні", "Греммі" та "Еммі" повідомив його представник Саймон Голлс.

"Я можу підтвердити, що Біллі Портер і його чоловік Адам Сміт прийняли сумне рішення розірвати свій шлюб через шість років. Це рішення — дружнє і взаємне. Воно було прийнято після довгих роздумів. Вони продовжують любити і підтримувати одне одного. Але починають наступну главу самостійно", — заявив він.

Голлс додав що Портер і Сміт просять конфіденційності, намагаючись врегулювати свій розрив. Колишня пара познайомилася на званій вечері в 2009-му і зустрічалася близько року, перш ніж розійтися. Пізніше вони реабілітували стосунки та відгуляли весілля в січні 2017-го. Дітей в експари не має.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пуерториканський співак Рікі Мартін розлучається зі своїм чоловіком, сирійсько-шведським художником Джваном Йосефом. Вони були в шлюбі шість років.

Також ми розповідали, що американський актор Армі Гаммер, якого три роки тому звинуватили у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм, офіційно розлучився з дружиною.