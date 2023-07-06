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Рікі Мартін розлучається зі своїм чоловіком

6 липня 2023 17:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Рікі Мартін розлучається зі своїм чоловіком
Співак Рікі Мартін та художник Джван Йосеф. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Пуерториканський співак Рікі Мартін розлучається зі своїм чоловіком, сирійсько-шведським художником Джваном Йосефом. Вони були в шлюбі шість років. 

Відповідна заява з’явилась у соцмережах Мартіна. 

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Рікі не пояснив причини такого рішення. І закрив коментарі під дописом. У спільній заяві ексзакохані заявили, що вирішили розірвати їхній шлюб з "любов’ю, повагою та гідністю до їхніх дітей і вшановуючи те, що вони пережили як пара всі ці чудові роки".

"Наше найбільше бажання зараз — продовжувати мати здорову сімейну динаміку та стосунки, зосереджені на мирі та дружбі, щоб продовжувати спільне виховання наших дітей, зберігаючи повагу та любов, яку ми маємо одне до одного", — підсумували чоловіки.

Вони виховують спільну доньку Люсію (2018) та сина Ренна (2019). Також в Рікі Мартіна є сини-близнюки Маттео та Валентино, які з'явилися на світ 2008 року за допомогою сурогатного материнства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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51-річний Мартін і 38-річний Йосеф познайомилися в Instagram у 2015-му і почали зустрічатися через шість місяців після першої особистої зустрічі в Лондоні. Вони офіційно оголосили про свій роман на червоній доріжці на amFAR Inspiration Gala 2016 року, а відгуляли весілля 2017-го.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандального розлучення дружина американського актора Кевіна Костнера втекла з дітьми з Каліфорнії. 

Також ми розповідали, що американський актор Армі Гаммер, якого три роки тому звинуватили у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм, офіційно розлучився з дружиною.

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