Співак Рікі Мартін та художник Джван Йосеф. Фото: Google

Пуерториканський співак Рікі Мартін розлучається зі своїм чоловіком, сирійсько-шведським художником Джваном Йосефом. Вони були в шлюбі шість років.

Відповідна заява з’явилась у соцмережах Мартіна.

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Рікі не пояснив причини такого рішення. І закрив коментарі під дописом. У спільній заяві ексзакохані заявили, що вирішили розірвати їхній шлюб з "любов’ю, повагою та гідністю до їхніх дітей і вшановуючи те, що вони пережили як пара всі ці чудові роки".

"Наше найбільше бажання зараз — продовжувати мати здорову сімейну динаміку та стосунки, зосереджені на мирі та дружбі, щоб продовжувати спільне виховання наших дітей, зберігаючи повагу та любов, яку ми маємо одне до одного", — підсумували чоловіки.

Вони виховують спільну доньку Люсію (2018) та сина Ренна (2019). Також в Рікі Мартіна є сини-близнюки Маттео та Валентино, які з'явилися на світ 2008 року за допомогою сурогатного материнства.

51-річний Мартін і 38-річний Йосеф познайомилися в Instagram у 2015-му і почали зустрічатися через шість місяців після першої особистої зустрічі в Лондоні. Вони офіційно оголосили про свій роман на червоній доріжці на amFAR Inspiration Gala 2016 року, а відгуляли весілля 2017-го.

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