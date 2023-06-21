"Актор-канібал" Армі Гаммер офіційно розлучився з дружиною

Американський актор Армі Гаммер. Фото: Google

Американський актор Армі Гаммер, якого три роки тому звинуватили у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм, офіційно розлучився з дружиною. Тривалий час вони не могли знайти компроміси щодо виховання дітей. Втім зараз всі питання вирішенні.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Розлучення "канібала"

Через гучний скандал Армі не тільки скасували в Голлівуді — він пішов на реабілітацію. На деякий час він зміг повернутися до дружини Елізабет Чемберс та двом дітям. Щоправда, пізніше жінка подала на розлучення. Армі та Елізабет прожили у шлюбі 10 років.

Фінальну крапку в розлученні окружний прокурор округу Лос-Анджелес поставив після того, як з Гаммера було знято звинувачення в сексуальному насильстві.

Колишня зіркова парочка досягла угоди щодо спільно нажитого майна. 36-річний актор та 40-річна Елізабет вирішили всі спірні моменти, пов'язані з їхніми дітьми. Вони не припинять спілкуватися і підтримуватимуть одне одного, щоб восьмирічна дочка Гарпер та шестирічний син Форд не відчували тиску.

Армі Гаммер з дітьми та колишньою дружиною. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки дівчат для інтимних втіх вимагав лідер Rammstein Тілль Ліндеманн.

Також ми розповідали, що зірка серіалу "Венздей", канадський актор Персі Гайнс Вайт, вперше прокоментував звинувачення у сексуальному насильстві.