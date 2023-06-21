Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Актор-канібал" Армі Гаммер офіційно розлучився з дружиною arrow

"Актор-канібал" Армі Гаммер офіційно розлучився з дружиною

21 червня 2023 12:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Актор-канібал" Армі Гаммер офіційно розлучився з дружиною
Американський актор Армі Гаммер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Армі Гаммер, якого три роки тому звинуватили у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм, офіційно розлучився з дружиною. Тривалий час вони не могли знайти компроміси щодо виховання дітей. Втім зараз всі питання вирішенні.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Розлучення "канібала"

Через гучний скандал Армі не тільки скасували в Голлівуді — він пішов на реабілітацію. На деякий час він зміг повернутися до дружини Елізабет Чемберс та двом дітям. Щоправда, пізніше жінка подала на розлучення. Армі та Елізабет прожили у шлюбі 10 років. 

Фінальну крапку в розлученні окружний прокурор округу Лос-Анджелес поставив після того, як з Гаммера було знято звинувачення в сексуальному насильстві.

Колишня зіркова парочка досягла угоди щодо спільно нажитого майна. 36-річний актор та 40-річна Елізабет вирішили всі спірні моменти, пов'язані з їхніми дітьми. Вони не припинять спілкуватися і підтримуватимуть одне одного, щоб восьмирічна дочка Гарпер та шестирічний син Форд не відчували тиску. 

Армі Гаммер з дітьми та колишньою дружиною. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки дівчат для інтимних втіх вимагав лідер Rammstein Тілль Ліндеманн.

Також ми розповідали, що зірка серіалу "Венздей", канадський актор Персі Гайнс Вайт, вперше прокоментував звинувачення у сексуальному насильстві.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB