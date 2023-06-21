"Актор-канібал" Армі Гаммер офіційно розлучився з дружиною
Американський актор Армі Гаммер, якого три роки тому звинуватили у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм, офіційно розлучився з дружиною. Тривалий час вони не могли знайти компроміси щодо виховання дітей. Втім зараз всі питання вирішенні.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Розлучення "канібала"
Через гучний скандал Армі не тільки скасували в Голлівуді — він пішов на реабілітацію. На деякий час він зміг повернутися до дружини Елізабет Чемберс та двом дітям. Щоправда, пізніше жінка подала на розлучення. Армі та Елізабет прожили у шлюбі 10 років.
Фінальну крапку в розлученні окружний прокурор округу Лос-Анджелес поставив після того, як з Гаммера було знято звинувачення в сексуальному насильстві.
Колишня зіркова парочка досягла угоди щодо спільно нажитого майна. 36-річний актор та 40-річна Елізабет вирішили всі спірні моменти, пов'язані з їхніми дітьми. Вони не припинять спілкуватися і підтримуватимуть одне одного, щоб восьмирічна дочка Гарпер та шестирічний син Форд не відчували тиску.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки дівчат для інтимних втіх вимагав лідер Rammstein Тілль Ліндеманн.
Також ми розповідали, що зірка серіалу "Венздей", канадський актор Персі Гайнс Вайт, вперше прокоментував звинувачення у сексуальному насильстві.