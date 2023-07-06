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Билли Портер развелся с мужем, с которым был в браке шесть лет

6 июля 2023 18:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Билли Портер развелся с мужем, с которым был в браке шесть лет
Американский шоумен Билли Портер и Адам Смит. Фото: Facebook/theebillyporter
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский актер, певец и драматург Билли Портер развелся со своим мужем Адамом Смитом. Вместе звездные супруги были 14 лет (с перерывами), шесть из которых в браке.

Об этом сообщает издание Page Six.

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О расторжении брака двукратного номинанта на "Золотой глобус", а также обладателя премий "Тони", "Грэмми" и "Эмми" сообщил его представитель, Саймон Холлс.

"Я могу подтвердить, что Билли Портер и его муж Адам Смит приняли печальное решение расторгнуть свой брак через шесть лет. Это решение — дружественное и взаимное. Оно было принято после долгих раздумий. Они продолжают любить и поддерживать друг друга. Но начинают следующую главу самостоятельно" , заявил он.

Холлс добавил, что Портер и Смит просят конфиденциальности, пытаясь урегулировать свой разрыв. Бывшая пара познакомилась на званом ужине в 2009-м и встречалась около года, прежде чем разойтись. Позже они реабилитировали отношения и сыграли свадьбу в январе 2017-го. Детей у экс-пары нет.

Напомним, ранее мы писали, что пуэрториканский певец Рики Мартин разводится со своим мужем, сирийско-шведским художником Джваном Йосефом. Они были в браке шесть лет.

Также мы рассказывали, что американский актер Арми Хаммер, которого три года назад обвинили в изнасиловании и в целом ряде насильственных инцидентов с намеками на каннибализм, официально развелся с женой.

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