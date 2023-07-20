Більше не брюнетка: Емілі Ратаковські змінила імідж

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські змінила колір волосся. Зірка ніколи не зраджувала своєму темному кольору, але нарешті наважилась на зміни.

Фото оновленного образу Емілі виклала у своєму Instagram.

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На знімках, до яких зірка, як завжди привертає увагу спокусливим вбранням, вона позує з рудими локонами. Для фотосесії модель приміряла відвертий купальник.

"Стала руда", — підписала світлини Емілі.

Підписники були щедрими на компліменти та зауважили, що зірка гарна у будь-якому образі.

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Зірці раніше приписували роман з Бредом Піттом та Піттом Девідсоном. Сама Емілі після чотирьох років шлюбу розлучилася у вересні минулого року з чоловіком Себастіаном, від якого виховує сина. За словами моделі, ексчоловік зраджував їй.

Нагадаємо, Емілі Ратаковські прекрасно справляється з роллю моделі власного бренду. Зірка за кожної нагоди влаштовує фотосесії у авторських купальниках.

Останнім часом Емілі приписували роман зі співаком Гаррі Стайлзом. Але тепер у артиста нова подружка — модель Кендіс Свейнпол.