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Емілі Ратаковські приміряла відвертий купальник власного бренду

24 травня 2023 15:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Емілі Ратаковські приміряла відвертий купальник власного бренду
Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/inamoratawoman/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Емілі Ратаковські прекрасно справляється з роллю моделі власного бренд. Зірка за кожної нагоди влаштовує фотосесії у авторських купальниках.

Про це пише видання Daily Mail.

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Емілі Ратаковські багато років є власницею бренду купальників Inamorata. Нещодавно зірка знялась у імпровізованій фотосесії на пляжі. Модель позувала у відвертому в'язаному купальнику власного бренду.

Емілі Ратаковські приміряла купальник власного бренду. 
Емілі Ратаковські показала новий купальник з власної колекції

Останнім часом Емілі приписували роман зі співаком Гаррі Стайлзом. Але тепер у артиста нова подружка — модель Кендіс Свейнпол.

Сама Емілі після чотирьох років шлюбу розлучилася у вересні минулого року з чоловіком Себастіаном, від якого виховує сина. За словами моделі, ексчоловік зраджував їй.

Інсайдер підтвердив виданню People, що Емілі сконцентрувалася на материнстві.

Раніше Емілі запустила спільну колекцію з маркою Mirror Palais. Засновник бренду Марсело Гайя. Дизайнер має бразильське коріння і створює одяг для впевнених у собі жінок.

Нагадаємо, супермодель Емілі Ратаковскі, на тлі сексуального скандалу з її колишнім чоловіком, продюсером Себастьяном Бір-Макклардадам, повідомила, що не планує більше зніматися в кіно.

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