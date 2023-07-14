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Вагітна сестра Кардаш'ян приміряла купальник від Емілі Ратаковські

14 липня 2023 15:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вагітна сестра Кардаш'ян приміряла купальник від Емілі Ратаковські
Зірка реаліті-шоу Кортні Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
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Зірка реаліті-шоу, сестра Кім Кардаш'ян, Кортні, відзначилась у "рекламі" купальників зіркового бренду. Красуня, яка нешодавно змінила прізвище, поніжилась на пляжі у бікіні від марки Емілі Ратаковські.

Фото Кортні у бікіні від Inamorata опублікувала у своєму Instagram.

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Кортні Кардаш’ян, відтепер носить прізвище Баркер, вирушила на відпочинок на Гаваї. Красуня змінювала купальники та безтурботно ніжилася в океанських хвилях.

 

Зірка реаліті-шоу Кортні Баркер у купальнику від бренду Емілі Ратаковські Inamorata. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Тревіс Баркер та Кортні Кардаш'ян зустрічалися більше року, та одружилися 14 місяців тому. На реєстрації шлюбу пари були лише дві людини: батько нареченого та бабуся Кортні. Пізніше молодята провели ще одну церемонію у Портофіно. Розкішне весілля пройшло у Італії в маєтку Dolce & Gabbana.

Пара давно хотіла народити спільну дитину. 44-річна Кортні, ще коли їй було тридцять років заморозила яйцеклітини. Щоб народити четверту дитину, зірка зробила штучне запліднення

У Кортні троє дітей від колишнього коханого Скотта Дисіка: Мейсону 13 років, Пенелопі — 10, а Рейну — 8. У Тревіса є син Лендон, якому 29 років, і дочка Алабама — їй 17.

Раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян знялася для обкладинки італійського Vogue. В інтерв'ю красуня розповіла про материнство та родину.

Нагадаємо, танцівник Максим Чмерковський та його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, нещодавно вдруге стали батьками.

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